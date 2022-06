Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी एक्टिव, विपक्षी दलों के साथ मिलकर तैयार कर रहीं ये रणनीति

Presidential Election 2022: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर उनसे आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने को लेकर 15 जून को नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया.

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने एक बयान में कहा, ‘हमारी माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सभी प्रगतिशील विपक्षी ताकतों से राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर 15 जून को अपराह्न तीन बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नयी दिल्ली में बैठक करने और भविष्य के कदमों पर विचार करने का आह्वान किया है.’ टीएमसी के बयान में कहा गया, ‘आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ मजबूत और प्रभावी विपक्ष की पहल के साथ एक संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से संपर्क किया है.’

बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल (मुख्यमंत्री, दिल्ली), पिनाराई विजयन (मुख्यमंत्री, केरल), नवीन पटनायक (मुख्यमंत्री, ओडिशा), कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव (मुख्यमंत्री, तेलंगाना), थिरु एम के स्टालिन (मुख्यमंत्री तमिलनाडु), उद्धव ठाकरे (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र), हेमंत सोरेन (मुख्यमंत्री, झारखंड), भगवंत सिंह मान (मुख्यमंत्री, पंजाब), सोनिया गांधी (अध्यक्ष, कांग्रेस), लालू प्रसाद यादव (अध्यक्ष, राजद) ), डी राजा (महासचिव, भाकपा), सीताराम येचुरी (महासचिव, सीपीआईएम), अखिलेश यादव (अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी), शरद पवार (अध्यक्ष, राकांपा), जयंत चौधरी (राष्ट्रीय अध्यक्ष, रालोद), एच डी कुमारस्वामी (पूर्व कर्नाटक के सीएम), एचडी देवेगौड़ा (सांसद, भारत के पूर्व पीएम), फारूक अब्दुल्ला (अध्यक्ष, जेकेएनसी), महबूबा मुफ्ती (अध्यक्ष, पीडीपी), एस सुखबीर सिंह बादल (अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल), पवन चामलिंग (अध्यक्ष, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट), के एम कादर मोहिदीन (अध्यक्ष, आईयूएमएल) को पत्र लिखा है.

Our hon'ble chairperson @MamataOfficial calls upon all progressive opposition forces to meet and deliberate on the future course of action keeping the Presidential elections in sight; at the Constitution Club, New Delhi on the 15th of June 2022 at 3 PM. pic.twitter.com/nrupJSSbT8

