ममता बनर्जी बोलीं- नेताजी के साथ क्या हुआ हमें जानने का अधिकार है

कोलकाता: भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय रूप से गायब होने की घटना को याद करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि नेताजी के साथ क्या हुआ, लोगों को यह जानने का अधिकार है.

ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, '1945 में इसी दिन नेताजी ताइवान के ताइहोकू हवाईअड्डे की एक उड़ान से रवाना हुए और हमेशा के लिए गायब हो गए. हम अब भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या घटित हुआ. धरती के महान सपूत के बारे में जानने का लोगों को अधिकार है.'

On this day, in 1945, Netaji went on a flight from Taihoku Airport in Taiwan, only to disappear forever. We still do not know what happened to him. People have a right to know about the great son of the soil

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 18, 2019