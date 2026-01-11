Advertisement
trendingNow13070972
Hindi NewsदेशHyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई; BJP ने बताया ईशनिंदा

Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई; BJP ने बताया ईशनिंदा

मंदिर परिसर में गंदी हरकत के बाद शख्स की पिटाई ने तूल पकड़ लिया और इसको लेकर सूबे में विरोध प्रदर्शन सहित सियासी बयानबाजियां सामने आईं हैं.  शनिवार (10 दिसंबर) की रात को ये घटना तब सामने आई जब आरोपी ने कथित तौर पर मंदिर परिसर के अंदर एक पवित्र पत्थर, बोदराई को अपवित्र किया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई; BJP ने बताया ईशनिंदा

हैदराबाद में एक मुस्लिम शख्स के मंदिर में गंदगी फैलाकर अपवित्र करने का मामला सामने आया है. इस बात से नाराज मंदिर के बाहर खड़ी भीड़ ने इस शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी है. इस शख्स का नाम अल्ताफ बताया जा रहा है. दरअसल कथित तौर पर इस शख्स ने मंदिर के कट्टा मैसम्मा परिसर में घुसकर भगवान की मूर्ति के पास शौच कर दिया था. जैसे ही इस बात का पता मंदिर के श्रद्धालुओं को चला कि एक 26 वर्षीय शख्स ने मंदिर परिसर में भगवान की मूर्ति के पास ये गंदी हरकत करके मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की. भीड़ गुस्से से पागल हो गई और उस शख्स को पकड़कर बुरी तरह से पिटाई कर दी. 

मंदिर परिसर में गंदी हरकत के बाद शख्स की पिटाई ने तूल पकड़ लिया और इसको लेकर सूबे में विरोध प्रदर्शन सहित सियासी बयानबाजियां सामने आईं हैं.  शनिवार (10 दिसंबर) की रात को ये घटना तब सामने आई जब आरोपी ने कथित तौर पर मंदिर परिसर के अंदर एक पवित्र पत्थर, बोदराई को अपवित्र किया. इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय श्रद्धालुओं ने मौके पर ही उस व्यक्ति पकड़ लिया और बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर उस शख्स से इस गंदी हरकत के बारे में पूछताछ के बाद उसकी पिटाई की जा रही थी. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और जनता से सोशल मीडिया पर अफवाहों या बिना पुष्टि वाली जानकारी पर विश्वास न करने या उन्हें वायरल नहीं करने का आग्रह किया.

स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया
जब काफी भीड़ जमा हो गई तो वहां पुलिस भी पहुंची और मामले में हस्तक्षेप किया. पुलिस ने उस समय स्थिति बिगड़ने न पाए इसके लिए उस शख्स को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी शख्स का नाम अल्ताफ है और वो पड़ोसी राज्य कर्नाटक के बीदर जिले का रहने वाला है. इस मामले में पुलिल ने आरोपी पर पूजा स्थल में गैरकानूनी प्रवेश और कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि उसे पहले शहर की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने घटना को बताया 'ईशनिंदा'
अधिकारियों ने बताया कि वे आरोपी के पिछले रिकॉर्ड और इतिहास की जांच कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार सख्ती से की जाएगी. इस घटना से बीजेपी, हिंदू समर्थक संगठनों और मंदिर के भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया है. बीजेपी ने इस शख्स पर मंदिर परिसर के अंदर शौच और पेशाब करने की घटना को शर्मनाक बताया है. तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने मंदिर का दौरा किया और इस घटना को 'ईशनिंदा' बताया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया के X पर एक पोस्ट में सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह हिंदुओं पर हमलों के मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुकाबला कर रही है.

सत्ताधारी कांग्रेस पर बीजेपी का हमला
बीजेपी नेता ने एक्स पर लिखा, 'कट्टामैसमा मंदिर का दौरा किया, तेलंगाना में कांग्रेस बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुकाबला कर रही है कि हिंदुओं पर हमलों में कौन किससे आगे निकलेगा. हालांकि मैं मानवाधिकारों का सम्मान करता हूं लेकिन दूसरी तरफ से 'सर तन से जुदा' की भाषा बोली जाती है, इसलिए इस घटना के लिए उस व्यक्ति का एनकाउंटर होना चाहिए जिसने पवित्र कट्टामैसमा मंदिर को परिसर के अंदर पेशाब करके अपवित्र किया. मैं इस मुद्दे पर कांग्रेस, BRS के साथ-साथ छद्म धर्मनिरपेक्ष मीडिया की चुप्पी से भी हैरान हूं. तेलंगाना में BJP मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी. हम हिंदू धर्म, मंदिरों और गरिमा की रक्षा के लिए सड़कों पर लड़ेंगे. हिंदुओं को चुप नहीं कराया जाएगा. आस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.'

यह भी पढ़ेंः बंगाल में सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, धरने पर बैठे; इलाके मे तनाव

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

HyderabadBJPcongress

Trending news

Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई
Hyderabad
Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई
काम का दबाव या कुछ और...पश्चिम बंगाल में सियासी महाभारत, अब तक कितने BLO की मौत?
West Bengal
काम का दबाव या कुछ और...पश्चिम बंगाल में सियासी महाभारत, अब तक कितने BLO की मौत?
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
India Pakistan News in Hindi
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
ias officer pooja khedkar
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
Vibrant Summit
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
fraud
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
kerala news in hindi
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा