Man Beating Video: पेड़ से उल्टा लटका कर बेरहमी से युवक को पीटा, सामने आया दर्दनाक वीडियो

Man Beaten Up By Hanging From Tree: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) जिले में एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है. जिसके बाद पुलिस (Police) ने इस मामले में एक नाबालिग समेत पांच लोगों को पकड़ लिया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर के सीपत थाना इलाके के उच्चभट्टी गांव में एक युवक को पीटने के मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने 15 साल के नाबालिग समेत पांच लोगों को पकड़ा है. मनीष खरे, शिवराज खरे और जानू भार्गव को शुक्रवार देर शाम और भीम केसरवानी व 15 साल के नाबालिग को आज (रविवार को) सुबह पकड़ा गया.

#WATCH Chhattisgarh | A man was thrashed by 5 people as he was hung upside down from a tree in Bilaspur district

(Viral video) pic.twitter.com/hjclQDmt7m

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 1, 2022