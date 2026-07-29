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'मैं तो देश में ही नहीं हूं, फिर भी...', बिहार पुलिस ने NEET प्रदर्शन में दर्ज की FIR, तो छात्र ने रूस से बनाया वीडियो; क्या है मामला

बिहार के किशनगंज के रहने वाले एक छात्र ने आरोप लगाया कि वह भारत में नहीं, बल्कि रूस में रहता है. इसके बावजूद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया. पुलिस ने पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के मामले में नामजद कर दिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:37 PM IST
'मैं तो देश में ही नहीं हूं, फिर भी...', बिहार पुलिस ने NEET प्रदर्शन में दर्ज की FIR, तो छात्र ने रूस से बनाया वीडियो; क्या है मामला

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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