'मैं तो देश में ही नहीं हूं, फिर भी...', बिहार पुलिस ने NEET प्रदर्शन में दर्ज की FIR, तो छात्र ने रूस से बनाया वीडियो; क्या है मामला

हाल में ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार के कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने कुछ छात्रों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया, लेकिन बाद में सभी एफआईआर वापस ले ली गई. इस बीच बिहार के किशनगंज के रहने वाले एक युवक ने हैरान करने वाला दावा किया है. छात्र ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसे नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन मामले में नामजद कर दिया, जबकि वह बिहार क्या देश में ही नहीं है.
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो बहादुरगढ़ के सकमेढ़ी कोलभितत्ता निवासी सदाकत कौनेन का है. इस वीडियो में छात्र ने कहा कि वह रूस में है और पिछले चार महीने से वहीं पर रहता है. जबकि पिछले 25 जुलाई को बहादुरगढ़ के एलआरपी चौक में हुए प्रदर्शन के दौरान वह भारत में नहीं था. बावजूद इसके उसके नाम FIR कैसे हो गई?
कौनेन ने वीडियो में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशासन से अपील की है कि यदि जांच में उसके दावे सही पाए जाते हैं, तो उसके नाम FIR से हटाए जाने चाहिए. हालांकि, इस मामले पर जब किशनगंज की पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है. बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं.
वहीं, जब मीडिया ने किशनगंज एसपी हरि मोहन शुक्ला से इस संबंध में वार्ता करने की कोशिश की, तो वह न तो इस वीडियो की पुष्टि कर सके और न ही इसका खंडन किया. हालांकि, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि वे निवारण के लिए पुलिस से संपर्क कर सकते हैं.
छात्र की ओर से वीडियो में निष्पक्ष जांच की मांग की गई. इसके साथ ही अधिकारियों से एफआईआर से उनका नाम हटाने का आग्रह किया. वहीं, एसपी सदाकत के कथित वीडियो के बारे में विशेष रूप से पूछे जाने पर कहा कि विरोध प्रदर्शनों से संबंधित कोई भी शिकायत होने पर वे निवारण के लिए पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया. एक आदेश जारी कर बिहार सरकार ने नीट परीक्षा पेपर लीक विरोध के संबंध में दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया था. वहीं, जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया था. सभी को रिहा भी कर दिया गया.
राज्य गृह विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि 26 जुलाई को सुबह 6 बजे से पहले हुई घटनाओं के संबंध में जारी सभी एफआईआर, शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस ले रही है.