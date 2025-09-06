मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत, मुंह ताकते रह गए सब

Man Starts Moving During Funeral: महाराष्ट्र के नासिक में एक अजीब मामला देखने को मिला है. यहां एक शख्स अंतिम संस्कार के दौरान उठ खड़ा हुआ, जिसे देख हर कोई चौंक गया.
Maharashtra News: व्यक्ति के मरने के बाद उसका उसके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता है. हिंदू धर्म में मृत शरीर को जलाने की प्रथा है. महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार के दौरान एक अजीब घटना देखने के मिली. यहां के नासिक इलाके में एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया था. उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही थीं कि तभी वह खांसने और हिलने-डुलने लगा. मामले को लेकर हर कोई आश्चर्यजनक रह गया है.
अंतिम संस्कार में खांसने लगा युवक
शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को युवक के रिश्तेदारों ने बताया कि र्त्यंबकेश्वर तालुका के रहने वाले 19 साल को भाऊ लचके को बीते दिनों एक दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं. उसे अडगांव के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया. लचके के रिश्तेदार गंगाराम शिंदे के मुताबिक युवक को मृत समझकर सभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे और तभी अचानक उसके शरीर में हलचल शुरू हो गई और वह खांसने लगा.
मृत नहीं था युवक
गंगाराम ने कहा कि युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां उसका इलाज किया जा रहा है. फिलहाल युवक की हालत गंभीर है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. इस बीच प्राइवेट अस्पताल के मैनेजमेंट ने दावा किया कि उनकी ओर से युवक को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था. अस्पताल के मुताबिक युवक का परिवार कुछ चिकित्सा शब्दों को लेकर भ्रमित था, जिसके चलते उन्होंने उसे मृत मान लिया.
जलती चिता से भागा बुजुर्ग
बता दें कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अंतिम संस्कार के दौरान मुर्दा जीवित होकर उठ गया. ऐसा ही एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स जलती चिता से जिंदा होकर भाग खड़ा हुए. परिजनों ने उसे मृत समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी. जैसे ही उसे चिता पर लिटाया गया और लकड़ी पर आग लगाई गई वह सीधा धुएं के बीच उठ खड़ा हुआ. इस दौरान वहां मौजूद हर कोई मुंह ताकता रह गया, हालांकि zee News इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है.
FAQ
अस्पताल ने क्या दावा किया?
अस्पताल के मैनेजमेंट ने कहा कि उन्होंने युवक को मृत घोषित नहीं किया था, बल्कि परिवार कुछ चिकित्सा शब्दों को लेकर भ्रमित था.
युवक की क्या स्थिति है?
युवक की हालत गंभीर है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.
