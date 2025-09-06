मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत, मुंह ताकते रह गए सब
Advertisement
trendingNow12910558
Hindi Newsदेश

मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत, मुंह ताकते रह गए सब

Man Starts Moving During Funeral: महाराष्ट्र के नासिक में एक अजीब मामला देखने को मिला है. यहां एक शख्स अंतिम संस्कार के दौरान उठ खड़ा हुआ, जिसे देख हर कोई चौंक गया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 06, 2025, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत, मुंह ताकते रह गए सब

Maharashtra News: व्यक्ति के मरने के बाद उसका उसके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता है. हिंदू धर्म में मृत शरीर को जलाने की प्रथा है. महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार के दौरान एक अजीब घटना देखने के मिली. यहां के नासिक इलाके में एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया था. उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही थीं कि तभी वह खांसने और हिलने-डुलने लगा. मामले को लेकर हर कोई आश्चर्यजनक रह गया है.  

अंतिम संस्कार में खांसने लगा युवक 
शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को युवक के रिश्तेदारों ने बताया कि र्त्यंबकेश्वर तालुका के रहने वाले 19 साल को भाऊ लचके को बीते दिनों एक दुर्घटना में गंभीर चोटें आई थीं. उसे अडगांव के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया. लचके के रिश्तेदार गंगाराम शिंदे के मुताबिक युवक को मृत समझकर सभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे और तभी अचानक उसके शरीर में हलचल शुरू हो गई और वह खांसने लगा.  

ये भी पढ़ें- वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी नीलिमा पर लगा 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप   
 
मृत नहीं था युवक 
गंगाराम ने कहा कि युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां उसका इलाज किया जा रहा है. फिलहाल युवक की हालत गंभीर है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. इस बीच प्राइवेट अस्पताल के मैनेजमेंट ने दावा किया कि उनकी ओर से युवक को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था. अस्पताल के मुताबिक युवक का परिवार कुछ चिकित्सा शब्दों को लेकर भ्रमित था, जिसके चलते उन्होंने उसे मृत मान लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- जरांगे का अनशन समाप्त अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, मुंबई पुलिस ने दर्ज किए मामले   

जलती चिता से भागा बुजुर्ग 
बता दें कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अंतिम संस्कार के दौरान मुर्दा जीवित होकर उठ गया. ऐसा ही एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स जलती चिता से जिंदा होकर भाग खड़ा हुए. परिजनों ने उसे मृत समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी. जैसे ही उसे चिता पर लिटाया गया और लकड़ी पर आग लगाई गई वह सीधा धुएं के बीच उठ खड़ा हुआ. इस दौरान वहां मौजूद हर कोई मुंह ताकता रह गया, हालांकि zee News इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है.  

FAQ  

अस्पताल ने क्या दावा किया? 
अस्पताल के मैनेजमेंट ने कहा कि उन्होंने युवक को मृत घोषित नहीं किया था, बल्कि परिवार कुछ चिकित्सा शब्दों को लेकर भ्रमित था.   

युवक की क्या स्थिति है? 
युवक की हालत गंभीर है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra news

Trending news

अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
;