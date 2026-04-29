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खुद को सीएम का सुरक्षाकर्मी बताकर तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, फर्जी वर्दी पहन बनाया वीडियो


Fake Cop In Telangana Secretariat:  तेलंगाना में एक शख्स पुलिस की वर्दी पहन तेलंगाना सचिवालय में पहुंच गया. इस दौरान उसने वीडियो बनाते हुए सीएम रेवंत रेड्डी से भी मिलवाने की बात कही.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 29, 2026, 06:47 PM IST
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खुद को सीएम का सुरक्षाकर्मी बताकर तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, फर्जी वर्दी पहन बनाया वीडियो

Andhra Pradesh: तेलंगाना में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां 31 साल के एक शख्स ने फर्जी पुलिस कॉन्सटेबल बनकर हैदराबाद स्थित तेलंगाना सचिवालय में प्रवेश किया और प्रतिबंधित जगहों पर पहुंच गया. पुलिस ने बुधवार ( 29 अप्रैल 2026) को इसकी जानकारी दी. बताया जा रहा है कि शख्स ने पुलिस की वर्दी पहने परिसर में अपना एक वीडियो भी बनाया और  दावा किया कि वह  मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सुरक्षा संभाल रहा है.  

सीएम का फर्जी सुरक्षाकर्मी 

सीएम रेवंत रेड्डी का फर्जी सुरक्षाकर्मी बनने वाले शख्स की पहचान आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम निवासी तत्तुरी रवि उर्फ ​​चरण यादव के रूप में हुई है. वह कथित तौर पर मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बनकर हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर और आसपास घुसा. आरोपी ने वीडियो में दावा किया कि वह मुख्यमंत्री से मुलाकात की व्यवस्था कर सकता है और कथित तौर पर फरार है.  

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पुलिस की वर्दी में बनाया वीडियो 

वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उसने लिखा,' हैलो, सचिवालय के अंदर से नमस्कार. मैं रेवंत रेड्डी का सुरक्षाकर्मी हूं. अगर आप मिलना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज भेजें, लाइक करें और शेयर करें.' वीडियो के बैकग्राउंड में सचिवालय भी दिखाई दे रहा है. पुलिस इस बात की जांच पर जुटी है कि आखिर फर्जी पुलिस अधिकापी तेलंगाना सचिवालय में सुरक्षा के कई स्तरों को कैसे पार करने में कामयाब रहा और क्या इसमें कोई आंतरिक चूक या किसी अधिकारी की सहायता शामिल थी. 

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शख्स के खिलाफ दर्ज मामला 

घटना को लेकर शख्स के खिलाफ सैफबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2024 (लोक सेवक का प्रतिरूपण), 205 (कार्य या कार्यवाही के लिए झूठा प्रतिरूपण), 319 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना) और 353 (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान) के साथ-साथ इंफोर्मेशनन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66D (कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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