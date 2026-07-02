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मुंबई में बारिश बनी काल! मेनहोल में गिरे बुजुर्ग का शव 4 घंटे बाद निकला, बवाल के बाद BMC ने लिया एक्शन

Mumbai rain tragedy: गुरुवार को मुंबई में भारी बारिश के दौरान एक 61 साल के बुजुर्ग की मेनहोल में गिरने से मौत हो गई. यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे खैरानी रोड पर हुई.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Shwetank Ratnamber
Published: Jul 02, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:43 PM IST
मुंबई में बारिश बनी काल! मेनहोल में गिरे बुजुर्ग का शव 4 घंटे बाद निकला, बवाल के बाद BMC ने लिया एक्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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