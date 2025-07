मस्जिद के बाहर छोड़े चूहे, नमाजियों पर भी की भद्दी टिप्पणी, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

कुछ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत भरी होती है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को मुजरिम बना लेते हैं. इसी तरह की एक घटना इंग्लैंड के शेफील्ड शहर में हुई है. यहां एक शख्स को मस्जिद के अंदर चूहे छोड़ने का मुजरिम पाया गया है. 66 साल की यह शख्स मस्जिद के बाहर चूहों को छोड़ता था. घटना मस्जिद के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

वायरल हो रहे वीडियो में शख्स को देखा जा सकता है कि वो मस्जिद के बाहर पिंजरे से चूहों को आजाद करता था और उसने यह एक बार नहीं बल्कि बार-बार किया है. शेफील्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में बताया गया कि मुजरिम फाउलर ने मई से जून के बीच चार बार मस्जिद में आकर यह हरकत की. हैरानी की बात यह है कि उसने हर बार खुद का वीडियो भी बनाया.

A 66-year-old MAN has been ARRESTED for RACIALLY or religiously AGGRAVATED public order OFFENCE after RATS were RELEASED outside a MOSQUE in SHEFFIELD on Monday

South Yorkshire Police said a man stopped outside the mosque and released rats from the boot of his car.

