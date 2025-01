बाघ के पेट में कहां से आए महिला के बाल, कपड़े और बालियां? वन विभाग के अधिकारियों ने खोले राज

Kerala News: केरल के वायनाड जिले में दो दिन पहले एक महिला की जान लेने वाला ‘आदमखोर’ बाघ सोमवार को मृत पाया गया. पोस्टमार्टम में उसके पेट में महिला के बाल, कपड़े और बालियां पाई गई हैं. फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. बाघ ने जंगल से सटे एक इलाके में कॉफी बीन्स इकट्ठा करने गई महिला पर हमला कर दिया था. इस मादा बाघ की उम्र चार से पांच साल बताई जा रही है जिसे सोमवार सुबह वन्यजीवकर्मियों के एक दल ने देखा और उसका पीछा किया, लेकिन बाद में उसे पिलाकावु में एक आबादी वाले इलाके में एक घर के पीछे बेसुध पाया. बाद में दिन में पोस्टमार्टम किए जाने के बाद फोरेस्ट अधिकारियों ने बताया कि बाघ की गर्दन पर ताजा एवं गहरे घाव पाए गए हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हुई.

उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि जंगल में एक अन्य बाघ के साथ लड़ाई के दौरान ये चोटें आईं. अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह वही बाघ है जिसने शनिवार को पंचराकोली क्षेत्र में राधा नामक महिला को मार दिया था. उन्होंने बताया कि बाघ के पोस्टमार्टम के दौरान उसके पेट में महिला के बाल, कपड़े और बालियां पाई गई हैं. इससे पहले महिला की मौत से इलाके में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके कारण राज्य सरकार को रविवार को बाघ को ‘आदमखोर’ घोषित करना पड़ा और उसे मारने का आदेश देना पड़ा.

VIDEO | Kerala: Tiger, suspected to be involved in attack on woman, found dead in Wayanad.

Authorities in Kerala's Wayanad had imposed a curfew in certain areas of Mananthavady Municipality on Sunday, following the fatal tiger attack on a 47-year-old woman. The tiger has since… pic.twitter.com/Ow5kCcreRu

January 27, 2025