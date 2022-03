यात्रा में बदल गया बैग, खोजने के लिए यात्री ने एयरलाइन की वेबसाइट ही कर ली हैक

नई दिल्लीः यात्रा के दौरान अक्सर लगेज के खो जाने या इसके किसी यात्री से बदल जाने की समस्याएं सुनने में आती रहती हैं. ऐसी स्थिति में यात्री कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल करते हैं. लेकिन ज्यादातर मामलों में कस्टमर केयर सेंटर यात्री को अपनी सर्विस से संतुष्ट नहीं कर पाते, फिर यात्रियों के पास कोई उपाय नहीं बचता. ऐसे ही एक मामले में यात्री ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. यात्री ने अपने लगेज को खोजने के लिए एयरलाइन की वेबसाइट ही हैक कर ली. आइये आपको बताते हैं इस यात्री और उसकी हैकिंग के बारे में.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर नंदन कुमार Indigo की फ्लाइट से पटना से बेंगलुरु की यात्रा कर रहे थे. यात्रा पूरी करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने बैग देखा और बताया कि 'ये किसी और का बैग है.' नंदन का बैग दूसरे यात्री के बैग से बदल गया था.

Hey @IndiGo6E ,

Want to hear a story? And at the end of it I will tell you hole (technical vulnerability )in your system? #dev #bug #bugbounty 1/n

— Nandan kumar (@_sirius93_) March 28, 2022