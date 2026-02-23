राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, पंखे पर लटककर दी जान

Maharashtra Dog Bite Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां 30 साल के एक बैंकर ने आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के डर से आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मृतक की पहचान ऐश विश्वनाथ अमीन के रूप में की है. वह रविवार (23 फरवरी 2026) की शाम कल्याण पूर्व के तिसगांव नाका क्षेत्र में अपने घर पर फांसी पर लटका हुआ पाया गया.

रेबीज के डर से कर ली आत्महत्या

घटनास्थल से मिले एक सुसाइड नोट से पता चलता है कि अमीन गंभीर मानसिक परेशानी से जूझ रहा था. उसे कुछ दिन पहले कुत्ते के काटने के बाद रेबीज होने का डर सता रहा था. अधिकारियों के मुताबिक अमीन अपने बुजुर्ग माता-पिता और भाई के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था और 8 साल से भी ज्यादा समय से एक सहकारी बैंक (Co-operative Bank) में नौकरी करता था. परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद अमीन को केवल 1 ही एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया था. उन्होंने उसके बर्ताव में महत्वपूर्ण बदलाव और हेल्थ को लेकर बढ़ती चिंता देखी, जो किसी वायरस से संबंधित थी. इस घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

कुत्ते के काटने से पैर तक टूटा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही ऐश काम के सिलसिले में नाका गया था. वहां उसे एक आवारा कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था. यह हमला इतना खतरनाक था कि इससे उसका पैर तक टूट गया था. ऐश को गंभीर स्थिति में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे रेबीज के संक्रमण से बचने के लिए इंजेक्शन का पूरा कोर्स करने की सलाह दी. बताया जा रहा है कि ऐश ने एक इंजेक्शन तो लगवाया, लेकिन उसने बाकी का इलाज करवाने से साफ मना कर दिया. इसी फैसले ने उसे मौत के पास धकेला.

पहले भी काट चुका है कुत्ता

बता दें इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में ठाणे में 12 साल के एक बच्चे को भी आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद उसकी मौत हो गई थी. बच्चे को 10 जनवरी 2026 को भिवंडी इलाके में एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसका परिवार उसे सरकारी अस्पताल ले गया था. इलाज के कुछ ही दिनों बाद हालत बिगड़ने से बच्चे की मौत हो गई.

Disclaimer:

जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.