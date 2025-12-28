ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की भारत को गर्व से भर देने वाली उपलब्धियां

Man Ki Baat 2025: पीएम मोदी ने 'मन की बात' में 2025 की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि यह साल देश की सुरक्षा, खेल, विज्ञान, संस्कृति और आत्मनिर्भरता के लिहाज से भारत के लिए गर्व का रहा है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, खेलों की ऐतिहासिक जीत, अंतरिक्ष में सफलता और सांस्कृतिक आयोजनों ने देश को नया आत्मविश्वास दिया और 2026 के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं.
Man Ki Baat 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में 2025 की कई तस्वीरें, कई चर्चाएं और कई उपलब्धियों के बारे में बात की, जिन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया है. राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं. 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए, जिस पर हर भारतीय को गर्व हुआ है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है. 'मन की बात' कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, "इस साल 'ऑपरेशन सिंदूर' हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बना है. दुनिया ने साफ देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान देश के कोने-कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई हैं. लोगों ने अपने-अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए."
उन्होंने आगे कहा कि यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हुए हैं. मैंने आग्रह किया था कि 'हैशटैग वंदे मातरम 150' के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजें. देशवासियों ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2025 खेल के लिहाज से भी यादगार साल रहा है. पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफी जीती और महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया है. भारत की बेटियों ने 'ब्लाइंड टी-20 वर्ल्ड कप' जीतकर इतिहास रच दिया. एशिया कप में भी तिरंगा शान से लहराया है. पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर यह साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती है.
उन्होंने याद किया कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई है. पीएम मोदी ने कहा कि शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर तक पहुंचे. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने. भारत में चीतों की संख्या भी 30 से ज्यादा हो चुकी है.
आस्था, संस्कृति और भारत की विरासत की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ ने पूरी दुनिया को चकित किया है. साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है. स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया. लोग वही सामान खरीद रहे हैं, जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और भारत की मिट्टी की सुगंध हो. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम गर्व से कह सकते हैं कि 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि अब 2026 में नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है.
