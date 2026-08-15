/ट्रेन की सीट को बना दिया फूड काउंटर.... ग्लव्स-हेयर नेट पहन शख्स बनाने लगा खाना, वायरल वीडियो पर लोगों ने किया रिएक्ट

वायरल वीडियो में ट्रेन की सीट पर बैठा शख्स अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है. उसने अपनी सीट पर कई प्लेट्स रखीं और फिर ब्रेड के स्लाइस निकालकर सैंडविच बनाने लगा. शख्स अपने हाथों से ब्रेड में बटर लगा रहा है. हाथों में ग्लव्स और सिर पर हेयर नेट देखकर ऐसा लगता है, जैसे ट्रेन की सीट कोई छोटा फूड काउंटर होगा और वह उसका कर्मचारी. व्यक्ति के साथ मौजूद एक महिला भी उसके साथ खाने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है. उसने ट्रेन की टेबल पर चॉपिंग बोर्ड रखा और उसमें सैंडविच की फिलिंग के लिए सब्जियां काटनी शुरू कर दीं. इसके बाद परिवार ने आराम से सीट में बैठकर खाना खाया.