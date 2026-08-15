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ट्रेन की सीट को बना दिया फूड काउंटर.... ग्लव्स-हेयर नेट पहन शख्स बनाने लगा खाना, वायरल वीडियो पर लोगों ने किया रिएक्ट

Man Preparing Food On Train Seat: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हाथों में ग्लव्स पहने अपनी सीट पर ही सैंडविच बनाते नजर आ रहा है. वीडियो को लेकर इंटरनेट पर कई तरह के रिएक्शंस सामने आए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 15, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:10 PM IST
ट्रेन की सीट को बना दिया फूड काउंटर.... ग्लव्स-हेयर नेट पहन शख्स बनाने लगा खाना, वायरल वीडियो पर लोगों ने किया रिएक्ट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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