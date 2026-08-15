/ट्रेन की सीट को बना दिया फूड काउंटर.... ग्लव्स-हेयर नेट पहन शख्स बनाने लगा खाना, वायरल वीडियो पर लोगों ने किया रिएक्ट

Eating In Train: भारत में कई लोग ट्रेन का खाना पसंद नहीं करते हैं. ऐसे में लंबे समय की यात्रा के लिए वे अपने साथ घर का बना खाना लेकर चलते हैं, ताकि उन्हें दूषित भोजन न करना पड़े और उनका पेट भी भर जाए. फैमिली ट्रिप में यह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसने घर से खाना लाने की व्यवस्था पर बहस शुरू कर दी है.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शख्स ने ट्रेन की सीट को ही पूरा किचन बना दिया. वह अपनी बर्थ पर बैठकर सैंडविच बनाने लगा. खास बात यह थी कि शख्स ने हाथों में ग्लव्स और सिर पर हेयर नेट भी पहना था. इस वीडियो पर कई रिएक्शंस सामने आए हैं.
वायरल वीडियो में ट्रेन की सीट पर बैठा शख्स अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है. उसने अपनी सीट पर कई प्लेट्स रखीं और फिर ब्रेड के स्लाइस निकालकर सैंडविच बनाने लगा. शख्स अपने हाथों से ब्रेड में बटर लगा रहा है. हाथों में ग्लव्स और सिर पर हेयर नेट देखकर ऐसा लगता है, जैसे ट्रेन की सीट कोई छोटा फूड काउंटर होगा और वह उसका कर्मचारी. व्यक्ति के साथ मौजूद एक महिला भी उसके साथ खाने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है. उसने ट्रेन की टेबल पर चॉपिंग बोर्ड रखा और उसमें सैंडविच की फिलिंग के लिए सब्जियां काटनी शुरू कर दीं. इसके बाद परिवार ने आराम से सीट में बैठकर खाना खाया.
वीडियो के वायरल होते ही लोग इसपर तरह-तरह के कमेंट करने लगे. एक तरफ कई यूजर्स ने इस पूरे इंतजाम को दिलचस्प बताया, तो वहीं कई लोगों ने कहा कि ट्रेन की सीट शेयर्ड जगह है. ऐसे में अन्य यात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है.
कई यूजर्स ने इसका बचाव करते हुए बोला कि शख्स अपनी सीट पर आराम से साफ-सफाई के साथ खाना तैयार कर रहा है और न ही उसने किसी अन्य यात्रियों को तंग किया. ऐसे में परेशानी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए. एक शख्स ने तो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि पहले के समय में भी लोग अपनी लॉन्ग जर्नी के दौरान ऐसे ही घर से खाना लेकर जाते थे और पूरी फैमिली के साथ आराम से मिलकर खाते थे.
बता दें कि ट्रेन में यात्रा के दौरान खाना खाना कोई नई बात नहीं है. लोग हमेशा से अपना खाना साथ लेकर चलते रहे हैं, लेकिन इस वीडियो ने लोगों का ध्यान इसपर खींचा कि कैसे एक शख्स ने अपनी छोटी से बर्थ को फूड स्टेशन में बदल दिया. लोग शख्स को हेयर नेट और ग्लव्स पहने प्लेट में ब्रेड, बटर, चीज और प्लेट में ब्रेड-सब्जियां देख हैरान रहे गए. यह उन्हें कैफे जैसा लगा. वीडियो वायरल होने के बाद, लोगों ने इसे फैमिली ट्रिप का सबसे सुनहरा मौका बताया. वहीं, कई लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधी में साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है.