फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट; कहा- मुझपर भूत का साया

Indigo Flight: बेंगलुरु से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार ( 28 मार्च 2206) को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली. यहां एक यात्री ने लैंडिंग से कुछ मिनट पहले इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश की. इसपर सफाई देते हुए यात्री ने दावा किया की उसपर भूत का साया था. इस घटना के चलते विमान में मौजूद सभी यात्री सहम गए थे.

इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने लगा शख्स

बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट 6E-185 शनिवार रात लगभग 8 बजकर 15 मिनट पर बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रवाना हुई. यात्रियों में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले मोहम्मद अदनान भी शामिल थे. अधिकारियों ने बताया कि उड़ान चालू होने के 15 मिनट बाद ही अदनान इमरजेंसी एग्जिट गेट से छेड़छाड़ करने लगे. केबिन क्रू ने इस हरकत को तुरंत भांपते हुए अदनान को कड़ी चेतावनी दी की वह ऐसा दोबारा न करें. अदनान इसके बाद सामान्य रहे, लेकिन फिर 10 बजकर 20 मिनट पर वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने से ठीक पहले वापस इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करने लगी.

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पुलिस ने रद्द की लैंडिंग

अदनान की इस हरकत पर पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए लैंडिंग रद्द कर दी और विमान को गो राउंड कर रात 10 बजकर 35 मिनट पर लैंडिंग की. अधिकारियों ने बताया कि अदनान की इस हरकत से यात्री सहम गए थे. उन्होंने चालक दल को सुरक्षित लैंडिंग के लिए धन्यवाद दिया. प्रोटोकॉल के तहत अदनान को तुरंत एयरलाइन के सुरक्षाकर्मियों और CISF के हवाले कर दिया गया. इसके साथ ही पुलिस को मामले की सूचना देकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

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'मुझपर भूत का साया था...'

एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों की ओर से पूछताछ के दौरान अदनान ने पहले कहा कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद वह दावा करने लगा कि उसपर भूत का साया था. पूछताछ के दौरान अदनान ने बताया कि वह गोवा में छुट्टियां बिताकर लौट रहा था और उसे नहीं पता था कि वह जिस हैंडल को खींच रहा था वह इमरजेंसी एग्जिट गेट को खोलता है. मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि पूछताछ जारी है और आरोपी के परिवारवालों को भी इसकी सूचना दे दी गई है.