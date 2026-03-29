Advertisement
trendingNow13158128
Hindi Newsजरा हटकेफ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट; कहा- मुझपर भूत का साया

फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट; कहा- मुझपर भूत का साया

Man Opens Emergency Exit Door During Flight:  बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एक फ्लाइट में एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश की. शख्स ने इसपर सफाई देते हुए कहा कि उसपर भूत का साया था. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 29, 2026, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai image
ai image

Indigo Flight: बेंगलुरु से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार ( 28 मार्च 2206) को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली. यहां एक यात्री ने लैंडिंग से कुछ मिनट पहले इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश की. इसपर सफाई देते हुए यात्री ने दावा किया की उसपर भूत का साया था. इस घटना के चलते विमान में मौजूद सभी यात्री सहम गए थे.  

इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने लगा शख्स 

बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट 6E-185 शनिवार रात लगभग 8 बजकर 15 मिनट पर बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रवाना हुई. यात्रियों में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले मोहम्मद अदनान भी शामिल थे. अधिकारियों ने बताया कि उड़ान चालू होने के 15 मिनट बाद ही अदनान इमरजेंसी एग्जिट गेट से छेड़छाड़ करने लगे. केबिन क्रू ने इस हरकत को तुरंत भांपते हुए अदनान को कड़ी चेतावनी दी की वह ऐसा दोबारा न करें. अदनान इसके बाद सामान्य रहे, लेकिन फिर 10 बजकर 20 मिनट पर वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने से ठीक पहले वापस इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करने लगी.   

ये भी पढ़ें- मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा, त्रिपुरा में ऐसा दिखता है माता का रूप 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पुलिस ने रद्द की लैंडिंग 

अदनान की इस हरकत पर पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए लैंडिंग रद्द कर दी और विमान को गो राउंड कर रात 10 बजकर 35 मिनट पर लैंडिंग की. अधिकारियों ने बताया कि अदनान की इस हरकत से यात्री सहम गए थे. उन्होंने चालक दल को सुरक्षित लैंडिंग के लिए धन्यवाद दिया. प्रोटोकॉल के तहत अदनान को तुरंत एयरलाइन के सुरक्षाकर्मियों और CISF के हवाले कर दिया गया.  इसके साथ ही पुलिस को मामले की सूचना देकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.  

ये भी पढ़ें- नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA, हरकत में आईं जांच एजेंसियां 

'मुझपर भूत का साया था...' 

एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों की ओर से पूछताछ के दौरान अदनान ने पहले कहा कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद वह दावा करने लगा कि उसपर भूत का साया था. पूछताछ के दौरान अदनान ने बताया कि वह गोवा में छुट्टियां बिताकर लौट रहा था और उसे नहीं पता था कि वह जिस हैंडल को खींच रहा था वह इमरजेंसी एग्जिट गेट को खोलता है. मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि पूछताछ जारी है और आरोपी के परिवारवालों को भी इसकी सूचना दे दी गई है.

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

National News

Trending news

फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
National News
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
Punjab news in hindi
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
Telangana News in Hindi
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
Gujrat
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह