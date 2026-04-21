Advertisement
trendingNow13187142
Hindi Newsदेशअब कुछ भी नहीं बचा, आखिरी..., AI 171 क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दुखों का पहाड़; लंदन में ये क्या हुआ?

'अब कुछ भी नहीं बचा, आखिरी...', AI 171 क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दुखों का पहाड़; लंदन में ये क्या हुआ?

एयर इंडिया क्रैश में पत्नी और बेटी खोने वाले भारतीय मूल के शख्स को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से एक बड़ा झटका लगा है. ब्रिटिश गृहमंत्रालय ने शख्स के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें मानवीय आधार लंदन में निवास मांगा था. गुजरात के वडोदरा में रहने वाले ये शख्स पत्नी के डिपेंडेंट वीजा पर लंदन में रह रहे थे.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- एक्स
फोटो- एक्स

गुजरात के अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान क्रैश में पत्नी और दो वर्षीय बेटी को खोने वाले 28 वर्षीय मोहम्मद मियां सेथवाला को लंदन के गृहमंत्रालय से एक बड़ा झटका लगा है. वर्तमान में वह ब्रिटेन में रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ओर से मानवीय आधार पर उनके रहने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। 

यह मामला ऐसे समय पर आया है, जब गुजरात के वडोदरा के रहने वाले मोहम्मद मियां सेथवाला अपनी पत्नी सादिका और मासूम बेटी फातिमा की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं आ सके हैं. बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गेविएट के लिए उड़ान भरने वाले एअर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था. इस विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी. 

जानिए क्या है पूरा मामला

ब्रिटेन के गृहमंत्रालय (UK Home Office) ने 9 अप्रैल को मोहम्मद मियां सेथवाला को एक नोटिस दिया. इस दौरान सेथवाला की उस याचिका को खारिज किया गया, जिसमें उन्होंने मानवीयता के आधार पर लंदन में रहने की अपील की थी. अधिकारियों ने उनको 22 अप्रैल से तक इमिग्रेशन बेल पर रखा है और उसके बाद उन्हें लंदन छोड़कर स्वदेश जाना होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

जब देखा था ब्रिटेन में रहने का सपना 

वडोदरा के रहने वाले मोहम्मद मियां सेथवाला साल 2022 में अपनी पत्नी सादिका के डिपेंडेंट वीजा पर ब्रिटेन गए थे. सादिका इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थीं. बाद में दंपती रग्बी में बस गए, जहां पर सादिका को नौकरी मिल गई और वह वर्क परमिट हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही थीं. इससे माना जा रहा था कि दंपती अब ब्रिटेन के निवासी हो सकते हैं. लेकिन किसी को नहीं पता था कि दंपती का यह सपना पूरा होने से पहले ही चकनाचूर हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी का गंभीर आरोप

'मैंने नहीं सोचा था वही प्लेन होगा...'

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, घटना वाले दिन मोहम्मद मियां सेथवाला सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे थे, जिससे वह शाम को अपने परिवार को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा सके. रिपोर्ट में बताया गया कि एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा कि यह कोई और प्लेन होगा... यह उनका नहीं हो सकता, लेकिन यह वही था। इस विमान हादसे ने न केवल उनका परिवार छीन लिया, बल्कि ब्रिटेन में उनके कानूनी ठहरने का आधार भी समाप्त हो गया. उनका डिपेंडेंट वीजा इसी साल की शुरुआत में समाप्त हो गया था और वह नया वीजा पाने में कामयाब नहीं हो सके. 

'अब तो कुछ नहीं बचा...'

मोहम्मद मियां सेथवाला अभी भी उस दुख से नहीं उबरे हैं, जिसमें उन्होंने अपना परिवार खो दिया. उन्होंने कहा कि भारत लौटना उनके लिए भावनात्मक रूप से असहनीय है. उनका कहना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. भारत लौटकर मैं दुख से  नहीं बच पाउंगा, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूं. 

यह भी पढ़ें: आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

Trending news

'अब कुछ भी...', विमान क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दूखों का पहाड़
AIR INDIA
'अब कुछ भी...', विमान क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दूखों का पहाड़
'आतंकवादी हैं PM नरेंद्र मोदी...', मल्लिकार्जुन खरगे का विवादित बयान, BJP का पलटवार
Narendra Modi
'आतंकवादी हैं PM नरेंद्र मोदी...', मल्लिकार्जुन खरगे का विवादित बयान, BJP का पलटवार
बंगाल के रण में खूनी संग्राम, इकबालपुर में भिड़े बीजेपी-टीएमसी नेता; 9 पर FIR दर्ज
bengal assembly elections 2026
बंगाल के रण में खूनी संग्राम, इकबालपुर में भिड़े बीजेपी-टीएमसी नेता; 9 पर FIR दर्ज
आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी
Pahalgam
आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
Pahalgam terror attack
पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
Punjab Anti-Gangster Campaign
पंजाब में गैंगस्टरों का काल बना गैंगस्टरां ते वार: 3 महीने में 22000+ गिरफ्तारियां
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
West Bengal
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूफियान के दामाद हबीबुर रहमान गिरफ्तार, मची सियासी हलचल
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
West Bengal Assembly Election 2026
मेरा प्लेन रनवे पर 30 मिनट रोक रहे, हम बदला लेंगे... बंगाल चुनाव के बीच बोलीं ममता
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का था प्लान लेकिन... दिल्ली की वो गलती बहुत भारी पड़ी
War news
उस लुटेरे को गर्मी में झुलसाने का था प्लान लेकिन... दिल्ली की वो गलती बहुत भारी पड़ी
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी
jammu kashmir news
एक पाकिस्तानी 'खरगोश' भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? किसने की गद्दारी