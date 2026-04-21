'अब कुछ भी नहीं बचा, आखिरी...', AI 171 क्रैश में परिवार गंवाने वाले शख्स पर फिर टूटा दुखों का पहाड़; लंदन में ये क्या हुआ?

गुजरात के अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान क्रैश में पत्नी और दो वर्षीय बेटी को खोने वाले 28 वर्षीय मोहम्मद मियां सेथवाला को लंदन के गृहमंत्रालय से एक बड़ा झटका लगा है. वर्तमान में वह ब्रिटेन में रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ओर से मानवीय आधार पर उनके रहने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

यह मामला ऐसे समय पर आया है, जब गुजरात के वडोदरा के रहने वाले मोहम्मद मियां सेथवाला अपनी पत्नी सादिका और मासूम बेटी फातिमा की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं आ सके हैं. बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गेविएट के लिए उड़ान भरने वाले एअर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था. इस विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी.

जानिए क्या है पूरा मामला

ब्रिटेन के गृहमंत्रालय (UK Home Office) ने 9 अप्रैल को मोहम्मद मियां सेथवाला को एक नोटिस दिया. इस दौरान सेथवाला की उस याचिका को खारिज किया गया, जिसमें उन्होंने मानवीयता के आधार पर लंदन में रहने की अपील की थी. अधिकारियों ने उनको 22 अप्रैल से तक इमिग्रेशन बेल पर रखा है और उसके बाद उन्हें लंदन छोड़कर स्वदेश जाना होगा.

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जब देखा था ब्रिटेन में रहने का सपना

वडोदरा के रहने वाले मोहम्मद मियां सेथवाला साल 2022 में अपनी पत्नी सादिका के डिपेंडेंट वीजा पर ब्रिटेन गए थे. सादिका इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थीं. बाद में दंपती रग्बी में बस गए, जहां पर सादिका को नौकरी मिल गई और वह वर्क परमिट हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही थीं. इससे माना जा रहा था कि दंपती अब ब्रिटेन के निवासी हो सकते हैं. लेकिन किसी को नहीं पता था कि दंपती का यह सपना पूरा होने से पहले ही चकनाचूर हो जाएगा.

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'मैंने नहीं सोचा था वही प्लेन होगा...'

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, घटना वाले दिन मोहम्मद मियां सेथवाला सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे थे, जिससे वह शाम को अपने परिवार को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा सके. रिपोर्ट में बताया गया कि एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा कि यह कोई और प्लेन होगा... यह उनका नहीं हो सकता, लेकिन यह वही था। इस विमान हादसे ने न केवल उनका परिवार छीन लिया, बल्कि ब्रिटेन में उनके कानूनी ठहरने का आधार भी समाप्त हो गया. उनका डिपेंडेंट वीजा इसी साल की शुरुआत में समाप्त हो गया था और वह नया वीजा पाने में कामयाब नहीं हो सके.

'अब तो कुछ नहीं बचा...'

मोहम्मद मियां सेथवाला अभी भी उस दुख से नहीं उबरे हैं, जिसमें उन्होंने अपना परिवार खो दिया. उन्होंने कहा कि भारत लौटना उनके लिए भावनात्मक रूप से असहनीय है. उनका कहना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. भारत लौटकर मैं दुख से नहीं बच पाउंगा, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूं.

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