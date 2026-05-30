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सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, हिमाचल में चार दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग

Himachal Pradesh news: मई की विदाई और जून के आगमन के बीच एक बार फिर लॉन्ग वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीड़ से हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स में जाम के हालात हैं. सैलानियों की आमद के कारण मनाली-रोहतांग मार्ग पर भयानक ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होने से लोग कई घंटों तक परेशान रहे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 30, 2026, 06:08 PM IST
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Manali Rohtang road jaam (file)
Manali Rohtang road jaam (file)

Manali Rohtang route traffic jam tourist rush: उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच लाखों सैलानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर का रुख कर रहे हैं. कई जगहों पर जाम के हालात हैं. फिलहाल बात हिमाचल प्रदेश की जहां सैलानियों के भीषण सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड पर 'महा'जाम लग गया. हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटों का टाइम लग गया. गाड़ियां रेंग-रेंग कर आगे बढ़ रही थीं. इस जाम के चलते कई लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है.

रोहतांग दर्रे पर हो रही भारी बर्फबारी का मोह हजारों सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है. लाखों की तादाद में सैलानी करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की इस भारी भीड़ के कारण शनिवार को कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं और यातायात लगभग पूरी तरह ठप हो गया.

सैलानियों ने आपदा में ढूंढा अवसर!

सैलानियों के बीच पॉपुलर इस रोड के जाम की तमाम तस्वीरें और छोटे-छोटे वीडियो वायरल हो रहे हैं. क्षेत्र से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में पहाड़ी सड़क पर कारों और पर्यटक वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. यातायात के आगे बढ़ने का इंतजार करते हुए कई पर्यटक वाहनों से उतरकर बर्फ से ढके इलाकों का आनंद लेते नजर आए.

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अटल टनल से गुजर रही रोजना 11 हजार से ज्यादा गाड़ियां

ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक मनाली से सुबह जल्दी निकले कई सैलानियों को एक हफ्ते से कम समय में हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा. इसके चलते लोग देर शाम रोहतांग पहुंच सके. भारी भीड़ से पैदा हुई अव्यवस्था और बुरे हालातों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पुलिस कर्मियों की तैनाती की थी, इसके बावजूद गाड़ियों की भारी तादाद के कारण हिमाचल प्रदेश की व्यवस्थाओं पर दबाव बना रहा.

हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान समय में फिलहाल रोजाना 11,000 से ज्यादा गाड़ियां अटल टनल से गुजर रही हैं. जून के महीने में यानी कि अभी आने वाले कुछ दिनों में सैलानियों की संख्या में और भारी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है.

(यह भी पढ़ें- भीषण गर्मी में निकले थे पहाड़, जाम में ही बीत गई छुट्टी; 72 घंटे में शिमला पहुंची 72,000 गाड़ियां; वीकेंड की सता रही चिंता)

अभी चार दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में भीषण गर्मी से राहत पाने पहुंचे उत्तर और मध्य भारत के सैलानियों को जाम का सामना करना पड़ा था.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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