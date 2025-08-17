हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार

Himachal Pradesh Rain: मंडी में बादल फटने से भयावह स्थिति हो गई है. बादल फटने के कारण भारी मात्रा में पानी और मलबा एक जगह पर इकट्ठा हो गया है. इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 17, 2025, 08:23 AM IST
Mandi Cloudburst: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है, जिसके चलते कई जगहों पर बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. बता दें कि प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की घटना हुई है. यहां जिले के टकोली फोरलेन पर बादल फटा है. इस घटना में कई जगहों पर पानी और मलबा घुसने से भारी नुकसान हुआ है.  शालानाल नाले में बादल फटने से तबाही मची है. 

एक जगह इकट्ठा हुआ पानी और मलबा 
बता दें कि मंडी में बादल फटने के कारण अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी इकट्ठा हो गया है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इस घटना से कई घरों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है साथ ही यातायात भी बाधित हुआ है. घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है.  

खबर अपडेट की जा रही है.  

TAGS

mandi cloudburst

