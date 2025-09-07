Mandya Violence: कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू

Mandya Violence news: मांड्या में हिंसक झड़प के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है. इस इलाके में बीते कुछ महीनों से खासकर त्योहारों के मौके पर हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.
Karnataka violence: कर्नाटक के मांड्या में हिंसक झड़प से इलाके में तनाव फैल गया है. गणेश विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प होने से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है. उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव करके हालात बिगाड़ने की कोशिश की. मांड्या में हुए पथराव में कई लोग घायल हुए हैं. मांड्या के राम रहीम इलाके में ये सांप्रदायिक झड़प हुई है. कम्युनल टेंशन के चलते इलाके में धारा 163 लागू की गई है.
