आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित करना चाहिए...आवारा कुत्तों पर SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी

Maneka Gandhi on Supreme Court verdict: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है और कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा. इस पर पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने बयान दिया है और कहा है कि अदालत ने यह परिभाषित नहीं किया है कि एक आक्रामक कुत्ता क्या है. इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है.

क्यों काटते हैं कुत्ते? मेनका गांधी ने बताई ये बात

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी ने कहा, 'मैं इस वैज्ञानिक फैसले से बहुत खुश हूं. कुत्तों के काटने के पीछे केवल विस्थापन और डर ही कारण हैं. रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता. अदालत ने यह परिभाषित नहीं किया है कि एक आक्रामक कुत्ता क्या है. इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है. यह बिल्कुल सही है (निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र बनाने का आदेश). उन्हें (नागरिक प्राधिकरण को) ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए साइनबोर्ड भी लगाने होंगे. अदालत ने कहा है कि उसका फैसला पूरे देश में लागू होता है. आदेश के अनुसार, नगर निगमों को उचित एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) केंद्र स्थापित करने होंगे. 25 वर्षों में पहली बार, सरकार ने संसद में कहा कि वह इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है.'

बीजेपी नेता विजय गोयल ने फैसले का किया स्वागत

भाजपा नेता विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. फैसले में कहा गया है कि एमसीडी आवारा कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाने और उनकी नसबंदी का काम जारी रखेगी. कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों को केवल निर्धारित जगहों पर ही खाना खिलाया जा सकता है.'

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने फैसले में क्या-क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में कहा है कि अंतरिम आदेश पास कर रहे है, जो पूरे देश में लागू होगा. कोर्ट ने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने रेबीज से पीड़ित या आक्रामक यानी खतरनाक कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि खतरनाक और रेबीज से पीड़ित कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. कोर्ट ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और कुत्तों को फीड कराने पर रोक लगाने के साथ ही विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया है.