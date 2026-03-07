Advertisement
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते मैंगलोर रिफाइनरी का काम-काज ठप? MRPL ने बताई ताजा स्थिति

मिडिल ईस्ट की जंग के चलते मैंगलोर रिफाइनरी का काम-काज ठप? MRPL ने बताई ताजा स्थिति

मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) ने अपनी रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को बंद करने की अफवाहों का खंडन किया है. एमआरपीएल ने साफ किया है कि रिफाइनरी सामान्य रूप से काम कर रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 07, 2026, 03:54 PM IST
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd: मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) ने अपनी रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को बंद करने की अफवाहों का खंडन किया है. एमआरपीएल ने साफ किया है कि रिफाइनरी सामान्य रूप से काम कर रही है. वहीं अपना फ्यूल प्रोडक्शन चालू रखने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्रूड यानी कच्चे तेल का स्टॉक एडवांस में मौजूद है. हाल ही में पीएसयू स्टॉक मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने ₹4 प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड घोषित किया था. होली के मौके पर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के बोर्ड ने ₹10 मूल्य के प्रत्येक पूर्ण-भुगतान वाले शेयर पर ₹4 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था.

कंपनी ने कहा था कि निवेशकों को उनका भुगतान 2 अप्रैल से पहले कर दिया जाएगा. इस बीच कंपनी में काम ठप होने की अफवाहें आईं तो कंपनी को अपना बयान जारी करके अनिश्चितिताओं के बादलों को छाटने के लिए आगे आना पड़ा.

MRPL पर बड़े संकट की खबर झूठी

दरअसल पांच मार्च को कुछ अपुष्ट सोर्स से आई खबरों के हवाले से दावा किया जा रहा था कि कच्चे तेल की किल्लत से मैंगलोरल रिफाइनरी बंद हो गई है. रिफाइनरी के कुछ यूनिट्स का काम ठप होना, बताया जा रहा था. इस पैनिक के पीछे मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बाद क्रूड ऑयल प्राइस में आई तेजी को बताया जा रहा था.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Mangalore RefineryMRPL share price

