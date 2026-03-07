मिडिल ईस्ट की जंग के चलते मैंगलोर रिफाइनरी का काम-काज ठप? MRPL ने बताई ताजा स्थिति

मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) ने अपनी रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को बंद करने की अफवाहों का खंडन किया है. एमआरपीएल ने साफ किया है कि रिफाइनरी सामान्य रूप से काम कर रही है.
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd: मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) ने अपनी रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को बंद करने की अफवाहों का खंडन किया है. एमआरपीएल ने साफ किया है कि रिफाइनरी सामान्य रूप से काम कर रही है. वहीं अपना फ्यूल प्रोडक्शन चालू रखने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्रूड यानी कच्चे तेल का स्टॉक एडवांस में मौजूद है. हाल ही में पीएसयू स्टॉक मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने ₹4 प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड घोषित किया था. होली के मौके पर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के बोर्ड ने ₹10 मूल्य के प्रत्येक पूर्ण-भुगतान वाले शेयर पर ₹4 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था.
कंपनी ने कहा था कि निवेशकों को उनका भुगतान 2 अप्रैल से पहले कर दिया जाएगा. इस बीच कंपनी में काम ठप होने की अफवाहें आईं तो कंपनी को अपना बयान जारी करके अनिश्चितिताओं के बादलों को छाटने के लिए आगे आना पड़ा.
दरअसल पांच मार्च को कुछ अपुष्ट सोर्स से आई खबरों के हवाले से दावा किया जा रहा था कि कच्चे तेल की किल्लत से मैंगलोरल रिफाइनरी बंद हो गई है. रिफाइनरी के कुछ यूनिट्स का काम ठप होना, बताया जा रहा था. इस पैनिक के पीछे मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बाद क्रूड ऑयल प्राइस में आई तेजी को बताया जा रहा था.
