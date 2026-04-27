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Mangaluru Cooker Blast Case: 2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को NIA कोर्ट ने दी 10 साल कैद की सजा

Mangaluru Blast: साल 2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद शारिक को स्पेशल एनआईए अदालत ने सोमवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. शारिक ने अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था. यह घटना 19 नवंबर, 2022 को मेंगलुरु में कंकनडी के पास हुई थी. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:07 PM IST
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Mangaluru Cooker Blast Case: 2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को NIA कोर्ट ने दी 10 साल कैद की सजा

Mangaluru Cooker Blast Case: साल 2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद शारिक को स्पेशल एनआईए अदालत ने सोमवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. शारिक ने अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था. यह घटना 19 नवंबर, 2022 को मंगलुरु में कंकनडी के पास हुई थी. जांचकर्ताओं ने बताया कि शारिक कथित तौर पर कादरी मंजूनाथ मंदिर में बम लगाने जा रहा था, तभी रास्ते में ही वह विस्फोटक फट गया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई. 3 महीने के इलाज के बाद शारिक को एनआईए की कस्टडी में भेजा गया था. इसके बाद एजेंसी ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी. 

शनिवार को सुनवाई के दौरान, NIA की विशेष अदालत ने शारिक के गुनाह कबूलनामे को रिकॉर्ड पर लिया, जिसे लगभग तीन महीने पहले जमा किया गया था. अपने आवेदन में, आरोपी ने धमाके में अपनी भूमिका कबूली, जिसके चलते अदालत ने 'प्ली बार्गेनिंग' (गुनाह कबूल कर सजा में रियायत की मांग) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था. एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रसन्ना कुमार ने, अपराध की गंभीरता और उसके संभावित प्रभाव का हवाला देते हुए, अदालत से आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा देने का अनुरोध किया था.

प्रेशर कुकर में था IED

जांचकर्ताओं के मुताबिक, एक प्रेशर कुकर के अंदर छिपाकर रखा गया एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) उस समय फट गया, जब शारिक एक ऑटो-रिक्शा में सफर कर रहा था. इस धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं.

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इस घटना के बाद, NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली और मामले की जांच की. बाद में, 2024 में एजेंसी ने शारिक के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें धमाके से जुड़े सबूतों और परिस्थितियों का ब्योरा दिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में गंभीर अपराध शामिल थे, जिसके चलते केंद्रीय एजेंसी को इसमें दखल देना पड़ा और वह लगातार इस पर नजर रखे हुए है.

मोहम्मद शारिक कौन है?

मोहम्मद शारिक कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली का रहने वाला है, अपने पिता की रेडीमेड कपड़ों की दुकान संभालता था. वह पहली बार मंगलुरु ग्राफिटी मामले में जांच एजेंसियों की नजर में आया.

यह मामला नवंबर 2020 का है, जब मंगलुरु ईस्ट पुलिस स्टेशन की सीमा में एक दीवार पर ग्राफिटी देखा गया था. बेजाई-कादरी कंबला रोड पर एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स की दीवार पर लिखी बातों में चेतावनी दी गई थी कि लश्कर और तालिबान, संघियों और मनुवादियों से निपटने के लिए आएंगे. कॉम्प्लेक्स की दीवार पर यह भी लिखा मिला था, 'गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा.'

मंगलुरु पुलिस ने इस मामले में शारिक, मज मुनीर और सआदत हुसैन को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था. बाद में, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. शारिक पर कर्नाटक भर में कई मुस्लिम पुरुषों को कट्टरपंथी बनाने, उन्हें इस्लामिक स्टेट से जोड़ने और उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग देने का भी आरोप था.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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Mangaluru Cooker Blast Case

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