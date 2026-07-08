'शराब कम पियो, हमें पेट्रोल में मिलाना है...', मणिशंकर अय्यर का 22 साल पुराना वीडियो अब क्यों हो रहा वायरल?

मौजूदा समय देश में सबसे बड़ी बहस का विषय है, पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल (E-20) मिश्रण की नीति. केंद्र सरकार इसे तेल आयात पर निर्भरता कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने की दिशा में अहम कदम बता रही है. दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से कुछ वाहनों में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. इसी बीच इस विषय पर पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर का दो दशक पुराना संसदीय भाषण फिर चर्चा में आ गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर संसद में एथेनॉल मिश्रण की नीति का समर्थन करते नजर आते हैं. अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि शराब कम पिएं, उनकी सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए चीनी मिलों के साथ बातचीत कर रही है और उपलब्धता बढ़ने पर इसका उपयोग भी बढ़ाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा था कि एथेनॉल एक अवशिष्ट उत्पाद है, जिसका उपयोग पहले अन्य क्षेत्रों में होता है और उसके बाद उपलब्ध मात्रा ईंधन मिश्रण के लिए इस्तेमाल की जाती है. उनका यह बयान मौजूदा बहस के बीच फिर से चर्चा का विषय बन गया है.
“शराब कम पिया करो, हमें वही एथनॉल पेट्रोल में मिलाना है”
मणिशंकर अय्यर, पेट्रोलियम मंत्री, 2005 pic.twitter.com/lQEaQd9uxe
ANUPAM MISHRA (@scribe9104) July 7, 2026
मणिशंकर अय्यर का ये वीडियो दो दशक पुराना है और मौजूद समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के पीछे की वजह है केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल पॉलिसी. हालांकि एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है. केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि E-20 कार्यक्रम अभी परीक्षण और मूल्यांकन के चरण में है तथा इसके प्रभाव का व्यापक आकलन अगले वर्ष तक स्पष्ट हो सकेगा. सरकार का कहना है कि नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. वहीं कुछ पक्षों ने चिंता जताई है कि अधिक एथेनॉल मिश्रण का असर पुराने वाहनों के प्रदर्शन और ईंधन दक्षता पर पड़ सकता है.
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की याचिका पर नोटिस जारी किया है. यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) को वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया गया था. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.
एथेनॉल पर चल रही बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भविष्य की परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक और बसें भी दिखाई देंगी. गडकरी ने बताया कि वह स्वयं इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स-फ्यूल और हाइड्रोजन आधारित वाहनों का उपयोग करते हैं. उनके अनुसार हाइड्रोजन तकनीक भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है.
नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि हाल ही में टाटा के दो हाइड्रोजन ट्रकों की शुरुआत की गई है. इनमें एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जबकि दूसरा संशोधित इंटरनल कंबशन इंजन के जरिए हाइड्रोजन पर चलता है. उन्होंने कहा कि नागपुर में हाइड्रोजन आधारित बस सेवा की पायलट परियोजना भी शुरू की गई है. इस परियोजना के तहत स्थानीय स्तर पर हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, उसी से बसों में ईंधन भरा जाएगा और उनका संचालन किया जाएगा. सरकार का मानना है कि ऐसी तकनीक भविष्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत कर सकती है.