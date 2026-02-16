Advertisement
Opinion: 'मैं गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं लेकिन राहुलवादी नहीं...', कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी हैं अय्यर?

Mani Shankar Aiyar: पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के वर्तमान नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए सबको असहज कर दिया है. अय्यर ने कहा, 'राहुल गांधी भूल गए हैं कि वह पार्टी के सदस्य हैं. इसलिए, मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:50 AM IST
Mani Shankar Aiyar statement: कभी कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप की आंखों का तारा और सिर का ताज रहे मणिशंकर अय्यर, वर्तमान पीढ़ी के कांग्रेस नेताओं खासकर 'राहुल'ब्रिगेड को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं. कहावत है कि 'बातहि हाथी पाइये, बातन हाथी पांव' यानी जुबान की अच्छी बातों की मिठास से राजा से इनाम में हाथी पाया जा सकता है. वहीं राजा को कटुवचन बोलने की सजा, हाथी के पैरों तले कुचल कर होने वाली मौत हो सकती है. शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा था- 'दुश्मनी लाख कीजिए मगर खत्म न कीजिए रिश्ता... दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए'. लेकिन आजकल की राजनीति में शब्दों की शुचिता और भाषा की मर्यादा का पहले जितना ध्यान नहीं रखा जाता. इसलिए एक बार किसी ने अपने से बड़े या छोटे के लिए कड़वे बोल बोल दिए तो उसकी पीड़ा ताउम्र सताती है. कड़वे-कठोर शब्दों की पीड़ा जिंदगीभर भुलाए नहीं भूलती. समाजशास्त्र (Sociology ) की ये सभी बातें कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के ऊपर एकदम फिट बैठती हैं.

राहुल गांधी से कितने खफा हैं अय्यर?

विज्ञान का एक नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, शायद इसलिए पॉलिटिक्स में सियासी बयानबाजी एक बार शुरू हो जाए तो आसानी से बंद होने का नाम नहीं लेती. इसी तर्ज पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पार्टी के वर्तमान नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए कहा, 'राहुल गांधी भूल गए हैं कि वह पार्टी के सदस्य हैं. इसलिए, मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं.' 

अब इसे पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से देखें तो बीते कुछ महीनों या सालों में मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस की लीडरशिप के बीच जो संवाद हुआ उसे समझने की कोशिश करते हैं. केरल में हुई एक समिट में अय्यर ने लेफ्ट गठबंधन सरकार एलडीएफ की तारीफ करते हुए पिनराई विजयन की सरकार बनने का भरोसा जताया तो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घेर लिया. 

फिर से पढ़िए अय्यर ने आखिर क्या कहा था. मीडिया से बात करते हुए अय्यर ने राहुल गांधी को लेकर तीखा बयान दिया कि डॉ. अंबेडकर की जीवनी 'ए पार्ट बट अपार्ट' है. बस इतना ही मैं कह सकता हूं. राहुल गांधी यह भूल गए हैं कि मैं पार्टी का सदस्य हूं. इसलिए, मैं गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं, राजीववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं. जाहिर है उनके बयान से जो उथल-पुथल मचनी थी बराबर मची और कांग्रेस पार्टी के पूरे संचार तंत्र चाहे वो प्रचार प्रमुख खेड़ा हों या संचार प्रभारी जयराम रमेश सभी ने बुजुर्ग लेकिन कभी भीष्म पितामहा जैसी भूमिका में रहे नेता मणिशंकर अय्यर को रणक्षेत्र में अभिमन्यू की तरह चक्रव्यूह में घेर लिया.

पवन खेड़ा ने कहा, मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है. वह जो भी कहते या लिखते हैं, वह पूरी तरह उनका व्यक्तिगत होता है.

यह भी पढ़ें- Assembly Elections: असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और PDY, विधानसभा चुनावों में कहां खड़ी है कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं

'पवन खेड़ा तोता, और दूसरे...', मणिशंकर अय्यर का विस्फोटक बयान

अय्यर ने कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा को तोता और कठपुतली और अन्य को बहुत कुछ खरी-खरी सुनाई. अय्यर ने कहा कि पवन खेड़ा वहीं करते हैं, जो उन्हें सिखाया जाता है या कहिए कि रटाया जाता है, वह प्रवक्ता कभी नहीं हो सकते हैं. वो एक पपेट है, तोता है, उससे कई गुना अच्छे लोग हैं जो प्रवक्ता हो सकते हैं.

कितने खफा हैं अय्यर?

अय्यर पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं, जिन्होंने टॉप टू बॉटम पूरी कांग्रेस को असहज किया है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व को उससे काफी नुकसान पहुंचा है. गौरतलब है कि जब अय्यर राजनीति में आए थे, तब वे राजीव गांधी के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने कई बार यह बात सार्वजनिक मंच से कही है कि उनका राजनीतिक करियर गांधी परिवार द्वारा 'बनाया और खत्म' किया गया.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

