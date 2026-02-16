Advertisement
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?

केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?

Mani Shankar Aiyar: केरल की लेफ्ट सरकार की सराहना करके विवादों में आए कांग्रेस के पुराने नेता मणिशंकर अय्यर ने अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्‍टालिन की तारीफ की है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:52 PM IST
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?

केरल की लेफ्ट सरकार की सराहना करके विवादों में आए कांग्रेस के पुराने नेता मणिशंकर अय्यर ने अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्‍टालिन की तारीफ की है. गौरतलब है कि केरल और तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. मणिशंकर अय्यर ने कहा कि स्टालिन इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए सबसे उपयुक्‍त आदमी हैं. अय्यर ने कहा कि स्टालिन नारेबाजी के बजाय जरूरी मुद्दे उठाने पर ध्यान देते हैं और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में नहीं आएंगे.

अय्यर ने स्टालिन और पूर्व कांग्रेस चीफ के कामराज के बीच एक ऐतिहासिक समानता बताई, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था, और इस बात पर जोर दिया कि लीडरशिप रोल में व्‍यक्तिगत महत्‍वाकांक्षा से ज्‍यादा एकता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. कांग्रेस लीडर का इशारा था कि स्टालिन पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज की तरह किंगमेकर का रोल निभा सकते हैं.

उन्‍होंने कहा, ' अगर INDIA ब्लॉक को मजबूत किया जाता है तो मुझे लगता है कि इसे मजबूत करने के लिए सबसे सही आदमी MK स्टालिन हैं. जब कामराज से जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का PM बनने के लिए कहा गया, तो उनसे पूछने वाले हर किसी से उनकी एक ही लाइन थी- "नो इंग्लिश, नो हिंदी. कैसे?" तो MK स्टालिन भी उसी पोजीशन में हैं. राहुल गांधी भारत के PM बन सकते हैं, बशर्ते कोई ऐसा हो जो अपना सारा समय INDIA ब्लॉक को मजबूत करने में लगाए.'

अय्यर का स्टालिन को नेशनल अपोजिशन अलायंस को एक करने के लिए सपोर्ट करना उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप की आलोचना के बीच आया.

अय्यर अपनी पार्टी के खास लोगों की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटे, और पार्टी के प्रवक्‍ता पवन खेड़ा की आलोचना की. उन्होंने AICC जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल पर भी तीखा तंज कसा और उन्हें "राउडी" कहा. अय्यर ने कहा, "क्या आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी की क्या हालत होगी जो केसी वेणुगोपाल जैसे राउडी को सरदार पटेल से लेकर राहुल गांधी के लेवल तक ले जाती है?" अय्यर ने यह भी भविष्यवाणी की कि आने वाले केरल असेंबली चुनावों में रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) जीतेगा, जबकि उनकी पर्सनल इच्छा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की जीत की थी. उन्होंने कहा, "एक कांग्रेसी होने के नाते, मैं चाहता हूं कि UDF सत्ता में आए. एक गांधीवादी होने के नाते, मैं सच कह रहा हूं कि पिनाराई सरकार की शानदार कामयाबियों के बाद, लेफ्ट सरकार का सत्ता में आना तय है."

"केरल के वोटर भारत के किसी भी दूसरे लोगों से ज़्यादा समझदार और सबसे आज़ाद सोच वाले हैं. इसलिए, मैं चाहता हूं कि UDF आए, लेकिन मुझे डर है, एक गांधीवादी होने के नाते जिसे सच बोलना ज़रूरी है, मैं LDF के अलावा किसी और को सत्ता में आते नहीं देख सकता," उन्होंने कहा.

अय्यर की बातों से बवाल मच गया और कांग्रेस ने उनके बयान से दूरी बना ली और अय्यर को पार्टी का हिस्सा नहीं बताया. इस पर अय्यर ने कहा, "राहुल गांधी भूल गए हैं कि मैं पार्टी का सदस्य हूं. और इसलिए, मैं एक गांधीवादी हूं. मैं एक नेहरूवादी हूं. मैं एक राजीववादी हूं, लेकिन मैं एक राहुलवादी नहीं हूं." 

गौरतलब है कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने सोमवार को अय्यर की हालिया टिप्पणियों को, जिसमें केरल में पिनाराई विजयन की सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की गई थी, उनकी "निजी राय" बताया. वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी टिप्पणी कांग्रेस के नज़रिए को नहीं दिखाती है, और कहा कि वह अब पार्टी में नहीं हैं. 

वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा, "उनका यह बयान कि केरल में पिनाराई सरकार बनी रहेगी, एक निजी राय है. यह पार्टी की राय नहीं है. मणिशंकर अय्यर अभी कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं." कांग्रेस MP जेबी माथेर ने भी कहा कि अय्यर केरल की धड़कन नहीं समझते हैं, और कहा कि वह उन पॉलिटिकल फैक्टर्स और ताकतों को नहीं समझ पाए हैं जो आने वाले केरल असेंबली इलेक्शन का फैसला करेंगे. माथेर ने कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे राज्य में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार की वापसी का साफ संकेत हैं.

