New CM of Tripura: माणिक साहा होंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री! बिप्लब देब की लेंगे जगह

New CM of Tripura: शनिवार को त्रिपुरा के CM बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb) के इस्तीफे के तुरंत बाद से इस पद के लिए अगले दावेदार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे. वहीं अब खबर आई है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माणिक साहा (Manik Saha) को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है. वह अब त्रिपुरा के नए सीएम होंगे.

आपको बता दें कि बिप्लब देब ने शनिवार शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था. वह साल 2018 से इस पद को संभाले हुए थे. इसके बाद सीएम सीएम की रेस में त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री (Tripura Deputy CM) जिष्णु देव वर्मा (Jishnu Dev Varma) और त्रिपुरा की पहली केंद्रीय मिनिस्टर के तौर पर मशहूर प्रतिमा भौमिक के नाम के ऐलान के कयास सामने आए लेकिन अब प्रदेश भाजपा की कमान संभालने वाले माणिक साहा (Manik Saha) को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है.

Manik Saha will be the new Chief Minister of Tripura, Union Minister & BJP central observer, Bhupender Yadav tweets pic.twitter.com/23QMfdn4if

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने खुद ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि की है और माणिक साहा को बधाई दी है. ब‍िप्‍लब देब ने ट्वीट करके कहा, 'डॉ. माणिक साहा जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं. मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और नेतृत्व में त्रिपुरा समृद्ध होगा.'

Congratulations and best wishes to @DrManikSaha2 ji on being elected as the legislature party leader.

I believe under PM Shri @narendramodi Ji's vision and leadership Tripura will prosper. pic.twitter.com/s0VF1FznWW

— Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) May 14, 2022