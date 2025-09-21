मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त

Manipur Violence: मणिपुर में बीते दिनों असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला किया गया. इस मामले में पुलिस ने शनिवार 20 सितंबर 2025 को 2 लोगों को हिरासत में लिया. साथ ही इस हफ्ते की शुरुआत में घटना से जुड़े के वैन को भी बरामद किया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वैन घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर बरामद की गई. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि

जवानों के काफिले पर हमला

मणिपुर में पुलिस ने शनिवार को 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और इस सप्ताह के शुरू में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले के सिलसिले में एक वैन बरामद की, जिसमें 2 सैनिक मारे गए थे. यह वैन इंफाल के मुतुम यांगबी इलाके में घटनास्थल से लगभग 12 किलोमीटर दूर बरामद की गई. पुलिस के मुताबिक हमले के बाद सुरक्षाबलों की ओर से शांतिपुर और इशोक इलाकों में एक ऑपरेशन चलाया गया था.

सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान

पुलिस ने अपने बयान में कहा,' पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही. नांबोल सबल लेईकाई की घटना, जिसमें असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हुए थे , उसके बाद सुरक्षाबलों ने शांतिपुर और इशोक इलाकों में अभियान चलाया.' अधिकारियों ने बताया कि बरामद वैन के कई मालिक हैं और जांच के तहत उन सभी की पहचान कर ली गई है.

हमले में शहीद जवान

बता दें कि हमला शुक्रवार 19 सितंबर 2025 की शाम लगभग 5-6 बजे के करीब हुआ था. इस दौरान असम राइफल्स की गाड़ियों का एक स्क्वाडनांबोल सबल लेईकाई से गुजर रहा था. सूत्रों के मुताबिक हमले में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और एक जवान शहीद हुआ है. वहीं 5 जवान घायल हुए हैं.घायलों को इंफाल के रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर होने की बात कही है. बता दें कि अभी तक किसी भी आतंकवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

