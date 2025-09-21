मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
Advertisement
trendingNow12930905
Hindi Newsदेश

मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त


Manipur Attack On Army: मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने घटना से जुड़े वैन को भी बरामद किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 21, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त

Manipur Violence: मणिपुर में बीते दिनों असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला किया गया. इस मामले में पुलिस ने शनिवार 20 सितंबर 2025 को 2 लोगों को हिरासत में लिया. साथ ही इस हफ्ते की शुरुआत में घटना से जुड़े के वैन को भी बरामद किया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वैन घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर बरामद की गई. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि  

जवानों के काफिले पर हमला 

मणिपुर में पुलिस ने शनिवार को 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और इस सप्ताह के शुरू में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले के सिलसिले में एक वैन बरामद की, जिसमें 2 सैनिक मारे गए थे. यह वैन इंफाल के मुतुम यांगबी इलाके में घटनास्थल से लगभग 12 किलोमीटर दूर बरामद की गई. पुलिस के मुताबिक हमले के बाद सुरक्षाबलों की ओर से शांतिपुर और इशोक इलाकों में एक ऑपरेशन चलाया गया था. 

ये भी पढ़ें-  PM Modi Address To Nation: शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान  

पुलिस ने अपने बयान में कहा,' पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही. नांबोल सबल लेईकाई की घटना, जिसमें असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हुए थे , उसके बाद सुरक्षाबलों ने शांतिपुर और इशोक इलाकों में अभियान चलाया.' अधिकारियों ने बताया कि बरामद वैन के कई मालिक हैं और जांच के तहत उन सभी की पहचान कर ली गई है.  

ये भी पढ़ें- कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया, आपस में भिड़े भाजपा-कांग्रेस 

हमले में शहीद जवान 

बता दें कि हमला शुक्रवार 19 सितंबर 2025 की शाम लगभग 5-6 बजे के करीब हुआ था. इस दौरान असम राइफल्स की गाड़ियों का एक स्क्वाडनांबोल सबल लेईकाई से गुजर रहा था. सूत्रों के मुताबिक हमले में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और एक जवान शहीद हुआ है. वहीं 5 जवान घायल हुए हैं.घायलों को इंफाल के रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर होने की बात कही है. बता दें कि अभी तक किसी भी आतंकवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. 

FAQ 

मणिपुर में असम राइफल्स पर हमले में कितने जवान शहीद हुए? 
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घातक हमला किया गया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हो गए. 

पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
पुलिस ने शनिवार 20 सितंबर 2025 को 2 लोगों को हिरासत में लिया और घटना में इस्तेमाल होने वाली एक वैन बरामद की. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Manipur

Trending news

मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
Manipur
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM Modi
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
PM Modi
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
;