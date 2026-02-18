बंदूक और डर के साये में बोर्ड परीक्षा: मणिपुर में 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, फिर कहां भेजा?

Kuki students transfer ukhrul to kangpokpi: मणिपुर में जहां एक ओर बोर्ड परीक्षाओं का शंखनाद हुआ है, वहीं दूसरी ओर जातीय तनाव की आंच अब स्कूलों तक पहुंच गई है. उखरूल जिले के जेएनवी रामवा स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा कारणों से 51 कूकी छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा. इस स्थानांतरण के दौरान ग्रामीणों के बीच फैली गलतफहमी ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया. 10वीं और 12वीं के 18 छात्रों के लिए अब कांगपोक्पी जिले में नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. गोलियों की गड़गड़ाहट और आगजनी के बीच, भविष्य को बचाने की यह जंग आखिर किस मोड़ पर खड़ी है. आज इस खबर के बारे में डिटेल से बताएंगे.

सुरक्षा के लिए उठाया गया ये कदम

स्कूल के प्रधान आसीत पटनाइक ने बताया कि इन 51 छात्रों में से 18 छात्र कक्षा दसवीं और बारहवीं के हैं, जबकि बाकी 33 छात्र अन्य कक्षाओं के हैं. बोर्ड परीक्षा के लिए इन 18 छात्रों के केंद्र अब कूकी बहुल कांगपोक्पी जिले में शिफ्ट कर दिए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया.

मणिपुर बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई है. राज्य भर में इस साल 31,000 से अधिक छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. लेकिन उख्रूल जिले में समुदायों के बीच बढ़ते तनाव ने छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता पैदा कर दी है. उख्रूल तांगखुल नागा बहुल जिला है, और यहां हाल के दिनों में आगजनी और फायरिंग जैसी घटनाएं हुई हैं. इन घटनाओं ने गांवों में शांति और सुरक्षा की स्थिति को प्रभावित किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए विशेष निगरानी

स्थानीय प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए. कांगपोक्पी में परीक्षा केंद्र बदलने और छात्रों को वहां सुरक्षित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था की गई. अधिकारियों ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में किसी भी छात्र की पढ़ाई या परिणाम प्रभावित नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सभी कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है.

स्थिति साफ न होने के कारण अभी यह तय नहीं है कि 51 कूकी छात्र अपने मूल स्कूल कब लौटेंगे. प्रशासन और समुदायों के बीच बातचीत जारी है ताकि लंबे समय तक किसी भी प्रकार का अस्थिरता न रहे. वहीं, बाकी छात्र नियमित रूप से बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और परीक्षा के दौरान उनके लिए सभी सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.