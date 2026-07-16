/मणिपुर HC के पूर्व चीफ जस्टिस की बढ़ीं मुश्किलें, जज रहते हुए LPG एजेंसी चलाने का आरोप; BPCL ने सस्पेंड की डीलरशिप

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज और मणिपुर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस (सेवानिवृत्त) सिद्धार्थ मृदुल एक नए विवाद के केंद्र में आ गए हैं. उन पर आरोप है कि न्यायिक सेवा में रहते हुए भी उनका नाम 'किचन फ्लेम' नाम की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्शिप से जुड़ा रहा. इस मामले के सामने आने के बाद उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर भी असर पड़ने की चर्चा है.
मामले की जांच के दौरान भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने यह माना कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी व्यवसाय से जुड़े रहना नियमों के अनुरूप नहीं है. कंपनी ने बताया कि इस संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 6 जुलाई को 'किचन फ्लेम' एलपीजी डीलरशिप को निलंबित कर दिया गया.
न्यायपालिका से जुड़े आचार संहिता और शपथ के तहत कार्यरत न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी ऐसे व्यवसाय, सरकारी उपक्रम, निजी संस्था या अन्य पद से जुड़े न रहें जिससे हितों का टकराव पैदा हो या न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठें. इसी आधार पर इस पूरे मामले को गंभीर माना जा रहा है.
सिद्धार्थ मृदुल ने वर्ष 1986 में दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी. मार्च 2008 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इसके बाद अक्टूबर 2023 में वे मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने. आरोप है कि इस पूरे न्यायिक कार्यकाल के दौरान भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्शिप उनके नाम से जुड़ी रही.
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, 'किचन फ्लेम' डिस्ट्रीब्यूटर्शिप के लिए BPCL के साथ समझौते का नवीनीकरण 1995, 2005, 2010, 2015, मई 2025 और पिछले वर्ष 29 सितंबर को भी किया गया. मौजूदा समझौता 24 अगस्त 2030 तक प्रभावी बताया गया है.
बताया जाता है कि यह मामला सबसे पहले एजेंसी के पूर्व मैनेजर की पत्नी मोनिका यादव की ओर से उठाए गए मालिकाना अधिकार के विवाद के बाद सामने आया. करीब दो महीने पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डिस्ट्रीब्यूटर्शिप अपने नाम करने की मांग की थी. इसके बाद दिसंबर 2025 में एक सार्वजनिक शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एजेंसी का मौजूदा मालिक एक मौजूदा न्यायाधीश रहा है और यह नियमों के खिलाफ है.
शिकायत मिलने के बाद BPCL ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) सिद्धार्थ मृदुल को कई कारण बताओ नोटिस भेजे. कंपनी का आरोप था कि न्यायिक पद पर रहते हुए आवश्यक अनुमति के बिना व्यवसाय से जुड़े रहना सेवा नियमों का उल्लंघन हो सकता है. कंपनी के अनुसार, निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं मिलने पर डीलरशिप को निलंबित करने का फैसला लिया गया.
डीलरशिप निलंबित होने के बाद मोनिका यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की. उन्होंने BPCL पर कार्रवाई में देरी और पूर्व मालिक की ओर से कथित अनियमितताओं का हवाला दिया. अदालत में सुनवाई के दौरान ही इस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक हुई और इसके बाद यह विवाद व्यापक चर्चा का विषय बन गया.
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