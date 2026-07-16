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मणिपुर HC के पूर्व चीफ जस्टिस की बढ़ीं मुश्किलें, जज रहते हुए LPG एजेंसी चलाने का आरोप; BPCL ने सस्पेंड की डीलरशिप

मणिपुर हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस से जुड़े LPG एजेंसी विवाद ने तूल पकड़ लिया है. आरोप है कि जज पद पर रहते हुए LPG एजेंसी का संचालन किया गया. मामले में BPCL ने संबंधित डीलरशिप को सस्पेंड कर दिया है. जानिए पूरा मामला, आरोप क्या हैं और BPCL ने क्या कार्रवाई की.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 16, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:30 PM IST
मणिपुर HC के पूर्व चीफ जस्टिस की बढ़ीं मुश्किलें, जज रहते हुए LPG एजेंसी चलाने का आरोप; BPCL ने सस्पेंड की डीलरशिप
Image Credit: मणिपुर के चीफ जस्टिस पर कार्यकाल के दौरान एलपीजी एजेंसी चलाने का आरोप

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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