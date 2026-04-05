CM Yumnam Khemchand: मणिपुर की धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है. मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद पहली बार सीएम ने ने जिरीबाम का दौरा किया, NH-37 से होकर जाने वाला यह रास्ता कई कुकी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है.
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Manipur News: मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद अब धीरे-धीरे तस्वीर बदल रही है. मणिपुर के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह नेशनल हाईवे-37 से जिरीबाम जिले पहुंचे, मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद यह उनका पहला दौरा था. राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से ये एक बड़ा बदलाव है. यहां पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायक भी थे.
जिरीबाम जिला राज्य की राजधानी से करीब 217 km दूर है. NH-37 से होकर जाने वाला यह रास्ता कई कुकी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है. उनके आने पर, जिरीबाम जिला प्रशासन और जिरीबाम पुलिस ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया. 5 अप्रैल को, मुख्यमंत्री चंद्रपुर में इंटर-स्टेट ट्रक टर्मिनल और दूसरे प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे.
इस दौरे के दौरान, उन्होंने जिरीबाम के निंगसिंगखुल में 50 बेड वाले अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की, अलग-अलग वार्डों का दौरा किया और हेल्थकेयर सुविधा की कमियों का जायजा लिया. अधिकारियों और जनता को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉलिसी लाएगी.
टोंगब्रम रोबिंद्रो, के. रोबिंद्रो, सपाम रंजन, एच. डिंगो, एल. रामेश्वर, एस. कुंजकेश्वर (केबा), एस. प्रेमचंद्र, असहाब उद्दीन और नूरुल हसन समेत कई MLA दौरे पर आए डेलीगेशन का हिस्सा हैं. कमिश्नर (होम) और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के चीफ इंजीनियर भी टीम के साथ हैं. इस दौरे में अंदरूनी तौर पर विस्थापित लोगों (IDPs) से बातचीत और जमीनी हालात का अंदाजा लगाने के लिए लोकल नेताओं के साथ मीटिंग भी शामिल होंगी.
सबसे खास बात यह है कि जून 2024 में, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री नोंगथोबंम बीरेन सिंह ने NH-37 के रास्ते जिरीबाम के ऐसे ही दौरे का प्लान बनाया था लेकिन, संदिग्ध आतंकवादियों ने कांगपोकपी जिले के कोटलेन के पास उनके एडवांस सिक्योरिटी काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें सिक्योरिटी वाले घायल हो गए और दौरा कैंसिल करना पड़ा. (ANI)
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