फिर सुलगा मणिपुर: आधी रात को गोलियों की गूंज के बीच जले 7 घर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Manipur Attack: मणिपुर में एक बार फिर हमला हुआ है. मणिपुर के कांगपोकपी जिले के लोइबोल खुल्लेन गांव में उग्रवादी हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और सात घर जलकर राख हो गए है.
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Manipur Attack: मणिपुर में एक बार फिर संदिग्ध उग्रवादियों ने उत्पात मचाया है. मणिपुर के कांगपोकपी जिले के लोइबोल खुल्लेन गांव में उग्रवादी हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और सात घर जलकर राख हो गए है. इस हमले की वजह से लोग दहशत में हैं. हमले की जानकारी राज्य में कुकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था कुकी इनपी मणिपुर (KIM) ने दी है.
5 जून को जारी एक बयान में KIM ने आरोप लगाया कि NSCN-IM और उसके प्रॉक्सी संगठन ZUF (K) के भारी हथियारों से लैस कैडर ने गांव पर हमला किया, हमले में तीन आम लोग मारे गए, सात घर तबाह हो गए और आम लोगों की प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ. मरने वालों की पहचान लेटखोंगम हाओकिप, उनकी पत्नी टिनमेरी हाओकिप और जंगमिनलाल हाओकिप के तौर पर हुई है, जो सभी लोइबोल खुल्लेन के रहने वाले थे.
कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (KSO), साउथ वेस्ट सदर हिल्स की तरफ से जारी एक अलग बयान के मुताबिक, मरने वालों की उम्र क्रम से 34, 30 और 34 साल थी. घटना की निंदा करते हुए, KIM ने इस हमले को निहत्थे आम लोगों के खिलाफ 'हिंसा का एक बर्बर काम' बताया. साथ ही कहा कि जानबूझकर बेगुनाह लोगों की हत्या और घरों को तोड़ना इंसानी इज्जत और बुनियादी मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. संगठन ने दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाई. उन्होंने कहा कि इस वारदात से पूरे समुदाय को दुख हुआ है.
KIM ने भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से घटना की तुरंत जांच शुरू करने, जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और बिना देर किए न्याय दिलाने की मांग की है. साथ ही साथ उन्होंने गांव की सुरक्षा की भी मांग की है. संगठन ने कहा कि इस घिनौने अपराध के दोषियों को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
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