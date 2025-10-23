Advertisement
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गए चीन-म्यांमार

Thuingaleng Muivah: मणिपुर में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, यहां पर करीब 50 साल बाद पूर्वोत्तर में नागा आंदोलन के नायक थुइंगलेंग मुइवा पहुंचे, उनके स्वागत में खड़े लोग 'नगा राष्ट्रीय ध्वज' लेकर उनकी ओर बढ़े, जानिए इनके संघर्ष के बारे में.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 23, 2025, 01:04 PM IST
Thuingaleng Muivah: मणिपुर, मणिपुर का नाम सुनकर ही हमारे जेहन में वहां होने वाले विद्रोह याद आ जाते हैं, मणिपुर की स्थितियां काफी हद तक अब सामान्य हो गई है, वहां पर कई प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, इसी बीच मणिपुर में आज एक अलग नजारा देखने को मिला, यहां नगा पहाड़ियों पर बने एक हेलिपैड पर एक हेलीकॉप्टर उतरा और उसमें से एक उम्र दराज व्यक्ति बाहर आया, ये व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति नहीं है इसने दशकों तक नागाओं के लिए के लिए संघर्ष किया और करीब 50 साल बाद अपने गांव आया, पूर्वोत्तर में नागा आंदोलन के नायक इस व्यक्ति को थुइंगलेंग मुइवा के नाम से जानते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार के साथ.

कौन हैं मुइवा
मुइवा इस समय 91 के साल के हो गए हैं, हालांकि ये एशिया के सबसे पुराने विद्रोह में से एक का चेहरा हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये 1964 में नागा स्वायत्तता के लिए लड़ने के लिए नगा राष्ट्रीय परिषद में शामिल हुए, इसके बाद साल 1980 में अपने दो साथियों के साथ मिलकर इन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN) का गठन किया. बता दें कि इस समय ये एक नगा राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आईएम) के महासचिव हैं.

कई देशों में रह चुके हैं मुइवा
मुइवा अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और एक सप्ताह के लिए करीब 50 सालों बाद अपने गांव लौटे हैं, यहां पर पहले उन्हें जाने से मनाही थी, यहां पहुंचने के बाद उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया, उनकी तरफ से उनके उत्तराधिकारी ने भाषण भी दिया. मुइवा ने एक नहीं बल्कि कई देशों का सफर किया, भूमिगत रहने के दौरान उन्होंने चीन, म्यांमार, थाईलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों का सफर किया, बता दें कि मुइवा का यह आंदोलन नगा विद्रोहियों और भारत सरकार के बीच सशस्त्र संघर्ष के रूप में जाना जाता है. उनका ये आंदोलन काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा और कई चरणों से होकर गुजरा, साल 1997 में भारत सरकार और NSCN के बीच एक युद्ध विराम समझौता भी शामिल है.

की थी नाकाम कोशिश
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी बार मुइवा साल 1964 में उखरुल जिले में अपने पैतृक गांव सोमदल का दौरा किया था, इस दौरे के बाद उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था कि म्यांमार, चीन और भारत के ट्राई जंक्शन पर स्थित नगालिम सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा दिया गया क्षेत्र है. नागा लोग पिछले कई सालों से इस क्षेत्र के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मुइवा के स्वागत में कोकोमी, अमुको और एफओसीएस के प्रतिनिधि मौजूद थे. इन्होंने आखिरी बार साल 2010 में सोमदल का दौरान करने की नाकाम कोशिश की थी.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Thuingaleng Muivah

