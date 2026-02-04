Advertisement
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने मुंह खोले खड़ी हैं ये चुनौतियां

वाई खेमचंद मणिपुर के नए सीएम बने हैं. उन्होंने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है. इसके साथ ही दो विधायकों ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. गृहमंत्रालय ने 4 फरवरी को राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया और इसके तुरंत बाद एनडीए ने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:47 PM IST
Manipur CM Oath Ceremony: हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में बुधवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है. करीब एक साल के राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य में नई सरकार का गठन हो गया है. एनडीए दल के नेता वाई खेमचंद ने नए सीएम के तौर पर आज शपथ ली. उनके साथ दो विधायकों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो मणिपुर के उप मुख्यमंत्री बने हैं और कुकी बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. 

आज ही गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति शासन हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन ने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था. आज सुबह से ही लोकभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रहीं थीं. वाई खेमचंद के सीएम बनने के साथ मणिपुर में भले सरकार का गठन हो गया, लेकिन उनके सामने राज्य की कई बड़ी चुनौतियां मुंह खोले बैठी हैं. 

राज्य में दो नए डिप्टी सीएम 

वाई. खेमचंद ने मणिपुर के नए सीएम के तौर पर शपथ ली. उनके साथ दो विधायकों ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल डिखो ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. इसके साथ ही कुकी बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन ने भी  डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है. चूंकि वह इंफाल में उपस्थित नहीं थी, इस कारण उन्होंने वर्चुअली शपथ ग्रहण किया. 

यह भी पढ़ें: 'सिर्फ नाम काटने के लिए किया जा रहा इस्तेमाल...,' SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरो

नए सीएम खेमचंद के सामने बड़ी चुनौतियां 

मणिपुर में करीब एक साल बाद भले ही लोकतंत्र की दस्तक देखने को मिल रही है, लेकिन आज बनी इस नई एनडीए सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं. नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में शांति व्यवस्था बहाल करने में होगी. मणिपुर में जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जान गई है. वहीं, 70,000 से अधिक लोगों को विस्तापित होना पड़ा है. अब नई सरकार के गठन के बाद से राज्य की जनता को उम्मीद है कि कानून व्यवस्था बेहतर होंगे और यहां से विस्थापित लोंगे के पुनर्वास को लेकर भी अहम कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही विकास कार्यों में मजबूती आएगी. 

यह भी पढ़ें: पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', अजित पवार के निधन के बाद असमंजस में नेता, दिल्ली दौरा रद्द कर बारामती लौटे 'बड़े' पवार

