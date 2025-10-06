Advertisement
Manipur: 12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, कई इलेक्ट्रिक पावर सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद

Manipur News: 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:25 AM IST
Manipur: 12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, कई इलेक्ट्रिक पावर सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद

Manipur IED: नॉर्थ ईस्ट के बेहद संवेदनशील राज्य मणिपुर में भारतीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. देश के वीर जवानों ने अपनी तकनीक के दम पर बड़ा काम किया जिससे देश को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई. सुरक्षा बलों ने रविवार रात जिरीबाम शहर में दो बेहद ताकतवर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी (IED) बरामद किए और दोनों को नष्ट करके एक बड़े उग्रवादी हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की है. एक अधिकारी ने राज्य में जारी तनाव के बीच आईईडी निष्क्रिय करने को एक महत्वपूर्ण सफलता बताया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस का खुफिया इनपुट मिलते ही हरकत में आई एजेंसियों ने असम राइफल्स के जवानों के साथ दक्षिणी असम की सीमा से लगे जिरीबाम के मखाबस्ती इलाके में तलाशी अभियान लॉन्च किया था.

बड़ी कामयाबी

उन्होंने बताया कि इस अभियान में 12-12 किलोग्राम वजन के दो आईईडी, 500 ग्राम वजन के तीन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स और 12 मीटर कॉर्डेक्स (विस्फोट कॉर्ड) बरामद हुए. विस्फोटकों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, बम निरोधक दल ने स्थानीय आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, सर्विस विस्फोटकों का उपयोग करके उन्हें तुरंत मौके पर ही नष्ट कर दिया. यह बरामदगी मणिपुर के लिए काफी अहम मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें-  कोरियर गोदाम में भयानक आग, एक मिनट 14 सेकेंड का वीडियो दहला देगा!

असम राइफल्स की तारीफ

आपको बताते चलें कि इसी साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और क्षेत्र में शांति को अस्थिर करने के लिए विघटनकारी तत्वों के प्रयासों का सक्रिय रूप से जवाब दे रही हैं. अधिकारी के अनुसार, रविवार को घातक विस्फोटकों की बरामदगी और उनका सुरक्षित निपटान अराजकता फैलाने के दुर्भावनापूर्ण प्रयासों को विफल करने में सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प और प्रभावशीलता को दर्शाता है. अधिकारियों का मानना ​​है कि असम राइफल्स की समय पर की गई कार्रवाई ने न केवल जानमाल के संभावित नुकसान को रोका, बल्कि मणिपुर में शांति प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश करने वालों को एक कड़ा संदेश भी दिया.

यह अभियान सुरक्षा एजेंसियों के बीच निरंतर सतर्कता और सहयोग के महत्व को दिखाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मणिपुर में सामान्य स्थिति की वापसी ऐसी नापाक साजिशों से बाधित न हो. (आईएएनएस)

