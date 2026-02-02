मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, राज्य में बनेंगे 2 डिप्टी CM

President Rule In Manipur: मणिपुर में बीते 1 साल से लगे राष्ट्रपति शासन के बाद अब सरकार बनने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि यहां भाजपा सरकार बना सकती है.
Manipur Goverment: मणिपुर में पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा है. वहीं इस बीच वहां अब बड़ी राजनैतिक हलचल देखने को मिल रही है. बताया जा रहा है कि भाजपा मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक मणिपुर भाजपा और सहयोगी दल के सभी विधायक दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं और थोड़ी देर में यहां बैठक भी हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में ही मुख्यमंत्री का चयन होगा. मुख्यमंत्री मैतेई समाज का होगा, जबकि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे.
मणिपुर से NDA के सभी विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं मंगलवार 3 फरवरी 2026 को भी सभी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायकों की सहमति के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं. बता दें कि मणिपुर में अगले हफ्ते तक राष्ट्रपति शासन की अवधि पूरी हो रही है. वहीं लगभग राज्य के 20 विधायक रविवार 1 फरवरी 2026 की रात दिल्ली पहुंचे और बाकी विधायक नेतृत्व के आदेश पर सोमवार 2 फरवरी 2026 को दिल्ली पहुंचे.
बता दें कि मणिपुर में बीते साल 13 फरवरी 2025 को पहली बार मैतेई और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक चली जातीय हिंसा के बाद 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा. अग्सत 2025 में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बदल दिया गया था. वहीं दिल्ली आने वाले मणिपुर के नेताओं में मौजूदा समय में स्थगित विधानसभा के अध्यक्ष सत्यब्रता सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी और पूर्व मंत्री वाई खेमचंद सिंह शामिल हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में पिछले कुछ महीनों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने मैतेई और कुकी विधायकों, सहयोगी दलों NPF-NPP और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ अलग-अलग कई बैठकें कीं. इसका मकसद यह पता लगाना था कि क्या लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए राजनीतिक स्थिति उपयुक्त है या नहीं.
