Advertisement
trendingNow13095775
Hindi Newsदेशमणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, राज्य में बनेंगे 2 डिप्टी CM

मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, राज्य में बनेंगे 2 डिप्टी CM

President Rule In Manipur: मणिपुर में बीते 1 साल से लगे राष्ट्रपति शासन के बाद अब सरकार बनने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि यहां भाजपा सरकार बना सकती है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 02, 2026, 09:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, राज्य में बनेंगे 2 डिप्टी CM

Manipur Goverment: मणिपुर में पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा है. वहीं इस बीच वहां अब बड़ी राजनैतिक हलचल देखने को मिल रही है. बताया जा रहा है कि भाजपा मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक मणिपुर भाजपा और सहयोगी दल के सभी विधायक दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं और थोड़ी देर में यहां बैठक भी हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में ही मुख्यमंत्री का चयन होगा. मुख्यमंत्री मैतेई समाज का होगा, जबकि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे.  

दिल्ली पहुंचे विधायक 

मणिपुर से NDA के सभी विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं मंगलवार 3 फरवरी 2026 को भी सभी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें सभी विधायकों की सहमति के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं. बता दें कि मणिपुर में अगले हफ्ते तक  राष्ट्रपति शासन की अवधि पूरी हो रही है. वहीं लगभग राज्य के 20 विधायक रविवार 1 फरवरी 2026 की रात दिल्ली पहुंचे और बाकी विधायक नेतृत्व के आदेश पर सोमवार 2 फरवरी 2026 को दिल्ली पहुंचे.  

कौन से नेता पहुंचे दिल्ली? 

बता दें कि मणिपुर में बीते साल 13 फरवरी 2025 को पहली बार मैतेई और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक चली जातीय हिंसा के बाद 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा. अग्सत 2025 में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बदल दिया गया था. वहीं दिल्ली आने वाले मणिपुर के नेताओं में मौजूदा समय में स्थगित विधानसभा के अध्यक्ष सत्यब्रता सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी और पूर्व मंत्री वाई खेमचंद सिंह शामिल हैं.    

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा ने की बैठक 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में पिछले कुछ महीनों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने मैतेई और कुकी विधायकों, सहयोगी दलों NPF-NPP और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ अलग-अलग कई बैठकें कीं. इसका मकसद यह पता लगाना था कि क्या लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए राजनीतिक स्थिति उपयुक्त है या नहीं.  

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Manipur

Trending news

पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
India Defence sector
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
Kashmir
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज