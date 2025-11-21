मणिपुर में संगाई महोत्सव को लेकर तनाव, सांसद ने IPS अधिकारी पर लगाया रॉयल पैलेस में घुसपैठ का आरोप, क्या है पूरा मामला?

Manipur Sangai Festival: मणिपुर संगाई महोत्सव के विरोध प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को हुई झड़प ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा के कार्यालय ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने उनके ऐतिहासिक रॉयल पैलेस (कोनुंग) में जबरन प्रवेश किया और सुरक्षाकर्मियों को धमकाया.
Manipur Sangai Festival: मणिपुर संगाई महोत्सव के विरोध प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को हुई झड़प के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा के कार्यालय ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने उनके आवास जो कि मणिपुर का ऐतिहासिक रॉयल पैलेस (कोनुंग) भी है में जबरन प्रवेश किया और उनके सुरक्षाकर्मियों को डराया धमकाया. हालांकि, मणिपुर पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि अधिकारी परिसर में दाखिल नहीं हुए, बल्कि सांसद के हाउस गार्डों ने प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने देकर पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली.
संगाई महोत्सव से पहले तनाव
जानकारी के अनुसार, राज्य में जारी जातीय संघर्ष के कारण दो साल बाद शुरू हो रहे मणिपुर संगाई महोत्सव का एक वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है. विस्थापित लोगों और नागरिक समाज संगठनों ने पुनर्वास, मुक्त आवागमन और शांति बहाली की मांग को लेकर रैली निकाली थी. गुरुवार को कोकोमी संगठन की अगुवाई में निकाली गई रैली को सुरक्षा बलों ने रोक दिया, जिसके बाद झड़प हुई. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसूगैस का इस्तेमाल किया. तीन प्रदर्शनकारी घायल हुए. पुलिस ने कहा कि यह रैली इम्फाल ईस्ट डीएम द्वारा जारी धारा 144 के आदेश का उल्लंघन थी.
सांसद सनाजाओबा जो मणिपुर के अंतिम शासक महाराजा बोधचंद्र के पोते और नाममात्र के राजा हैं के कार्यालय ने आरोप लगाया कि आईजीपी (जोन-I) थेमथिंग न्गाशांग्वा महल परिसर में घुसे और हाउस गार्डों को धमकाया कि वे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे. पत्र में कहा गया है कि अधिकारी ने आरोप लगाया कि सांसद ने प्रदर्शनकारियों को शरण देकर रैली आयोजित कराने में भूमिका निभाई. पत्र के अनुसार, परिसर पवित्र स्थान है और अधिकारी की यह कार्रवाई अस्वीकार्य है.
पुलिस ने कई आरोपों में किया मामला दर्ज
पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि भीड़ हिंसक हो गई थी और पानी की बोतलें व तख्तियां फेंकी गईं. एक महिला प्रदर्शनकारी ने आईजीपी न्गाशांग्वा पर हमला किया और नस्लीय गालियों का इस्तेमाल किया. भीड़ बाद में पैलेस गेट की ओर बढ़ी और हाउस गार्डों ने उन्हें अंदर जाने दिया. अधिकारी केवल गेट तक गए और हाउस गार्डों के व्यवहार पर आपत्ति जताई, लेकिन पैलेस परिसर में प्रवेश नहीं किया. पुलिस ने यह भी कहा कि हाउस गार्डों द्वारा प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने देना कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों में बाधा था.
पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला, ड्यूटी में बाधा, नस्लीय गालियां देने, सुरक्षा बैरिकेड तोड़ने और संरक्षित परिसर की ओर अनधिकृत बढ़ने जैसे आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि वे उस महिला प्रदर्शनकारी की पहचान सुनिश्चित कर रहे हैं जिसने कथित तौर पर आईजीपी पर हमला किया. मणिपुर पुलिस ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात बल ने संयम बरता और स्थिति संभालने के लिए केवल न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग किया.
