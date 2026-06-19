Manipur Violence: मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार ( 19 जून 2026) को बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई मणिपुर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के साथ संयुक्त अभियान के तहत की गई.
NIA के मुताबिक, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, उखरूल, चंदेल और फेरजावल जिलों में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई. इन अभियानों के दौरान उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर मणिपुर में जातीय तनाव के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है.
जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सुरक्षा बलों पर हमलों, हथियारों और गोला-बारूद की लूट और बैंक डकैती जैसी घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोपों के घेरे में हैं. NIA ने बताया कि यह कार्रवाई खुफिया सूचनाओं, तकनीकी साक्ष्यों और जमीनी जांच के आधार पर की गई. अभियान का मकसद कई समुदायों से जुड़े उन लोगों की पहचान करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, जो राज्य में आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं.
एजेंसी का मानना है कि इन गिरफ्तारियों से हिंसा की साजिश, उसके क्रियान्वयन और उससे जुड़े समर्थन नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. साथ ही कई घटनाओं और उनमें शामिल व्यक्तियों तथा संगठनों के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है. NIA ने कहा कि यह कार्रवाई मणिपुर में शांति, सुरक्षा और सामान्य स्थिति बहाल करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मणिपुर हिंसा से जुड़े अन्य मामलों की जांच अभी जारी है.