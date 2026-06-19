एजेंसी का मानना है कि इन गिरफ्तारियों से हिंसा की साजिश, उसके क्रियान्वयन और उससे जुड़े समर्थन नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. साथ ही कई घटनाओं और उनमें शामिल व्यक्तियों तथा संगठनों के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है. NIA ने कहा कि यह कार्रवाई मणिपुर में शांति, सुरक्षा और सामान्य स्थिति बहाल करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मणिपुर हिंसा से जुड़े अन्य मामलों की जांच अभी जारी है.