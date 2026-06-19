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मणिपुर हिंसा पर NIA का बड़ा एक्शन, चप्पे-चप्पे में हुई छापेमारी; 10 आरोपी गिरफ्तार

Manipur Violence Arrest: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की जांच के दौरान बाड़ी कार्रवाई कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके तहत राज्य के कई जिलों से हिंसक घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

Written ByPramod Sharma
Published: Jun 19, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:37 PM IST
मणिपुर हिंसा पर NIA का बड़ा एक्शन, चप्पे-चप्पे में हुई छापेमारी; 10 आरोपी गिरफ्तार

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