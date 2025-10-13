26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब BJP ने कहा-प्रधानमंत्री जी कुछ तो शर्म कीजिए...

Manmohan Singh and Yusuf Raza Gilani Meeting: शर्म अल शेख के एक रिजॉर्ट के अंदर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी के बीच मुलाकात हुई थी. यह मुलाकात 26/11 के बाद हुई और इसको लेकर भारत की राजनीति में भूचाल आ गया था.
Sharm Al Shaikh: आज सारी दुनिया की नजरें मिस्र के शहर शर्म अल-शेख पर है. क्योंकि पिछले 2 वर्षों से इजरायल और हमास के बीच चले आ रहे युद्ध को खत्म करने के लिए यहां औपचारिक समझौता होना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यहां पहुंच रहे हैं. इस सम्मेलन में भारत की तरफ से राज्य विदेश मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को भेजा है. शर्म-अल शेख इससे पहले भी भारत में चर्चा का विषय रहा है. यह घटना 2009 की है जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच मुलाकात हुई थी.
जी हां 2009 में मनमोहन सिंह और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बीच मिस्र के शहर शर्म अल-शेख में मुलाकात हुई थी. शर्म अल-शेख अपने रिजॉर्ट्स को लेकर भी खासा चर्चित है. शायद इसीलिए दोनों नेताओं की यह मुलाकात एक रिजॉर्ट में ही हुई थी. हालांकि उनकी यह मुलाकात भारत में एक बड़े विवाद की वजह बन गई थी, क्योंकि इस मुलाकात से कुछ दिन पहले ही मुंबई में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था. दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया था.
हालांकि मनमोहन सिंह और गिलानी के बीच हुई मुलाकात भारत में विवादों की वजह बन गई थी. विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने भारत के हितों के साथ समझौता करने और पाकिस्तान के हाथों बेचने का आरोप लगाया था. भाजपा ने संसद में कहा था,'सात समंदर का पानी भी इस शर्म को नहीं धो पाएगा.' विपक्ष की वजह बयान में बलूचिस्तान का जिक्र और 26/11 के बाद पाकिस्तान के साथ इस तरह की बातचीत थी. क्योंकि बयान में बलूचिस्तान के जिक्र को भारत बैकफुट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैकफुट पर आ गया था. दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर वहां उग्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है.
जिसको लेकर सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम किसी भी देश से बातचीत करके आतंकवाद को हराने के अपने रुख या अपने संकल्प को कमजोर नहीं करते. मनमोहन सिंह ने आगे कहा,'पाकिस्तान-आधारित आतंकवाद से प्रभावित अन्य प्रमुख शक्तियां भी पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही हैं. जब तक हम पाकिस्तान से सीधे बात नहीं करते, हमें ऐसा करने के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भर रहना होगा.' साथ ही बलूचिस्तान के जिक्र को लेकर भारत बलूचिस्तान में वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है और न ही उसे वहां कुछ करना चाहिए. सिंह ने दावा किया कि भारत का आचरण एक खुली किताब है और वह किसी भी विषय पर चर्चा करने से नहीं डरते.
