मनमोहन सिंह ने साधा सरकार पर निशाना- 'बिरयानी खाने जो गए थे उन्हें अब हो रहा अफसोस'

नई दिल्लीः चुनावी संग्राम के बीच राजनीतिक दलों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप जारी है. ऐसे में नेता एक दूसरे पर हमला करने से भी चूक नहीं रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पंजाब चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो संदेश जारी कर मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं.

मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार साढ़े सात साल की अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगी है.मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि प्रधानमंत्री का पद का खास महत्व होता है. खाली इतिहास पर दोष लगाकर अपने दोष कम नहीं हो सकते हैं.

People are remembering our (Congress) good work. They (BJP) tried to dishonour Punjab CM&people of the state over PM Modi's security issue. Rich people are getting richer while the poor people are getting poorer: Former PM & Congress leader Manmohan Singh #PunjabAssemblyelection pic.twitter.com/ub8hYK9qn3

— ANI (@ANI) February 17, 2022