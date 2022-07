बेहद कमजोर हो गए हैं मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति चुनाव में व्हील चेयर पर पहुंचे वोट डालने

President Election 2022: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए व्हीलचेयर पर पहुंचे. चार अधिकारियों की सहायता से 89 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा वोट डालने के विजुअल व्यापक रूप से प्रसारित हुए. दो बार के प्रधानमंत्री रहे सिंह गत वर्ष कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से राजनीतिक सुर्खियों में नहीं रहे हैं.

बीते साल AIIMS में हुए थे भर्ती

मनमोहन सिंह को पिछले साल 13 अक्टूबर को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था और 31 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से संसद के शीतकालीन सत्र के लिए छुट्टी ली थी.

Former Prime Minister and Congress MP Dr Manmohan Singh cast his vote for the Presidential election, today at the Parliament. pic.twitter.com/H6jl3O7hlb

