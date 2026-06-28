'समंदर से आकाश तक सब देसी है...', मन की बात में PM मोदी ने गिनाई आत्मनिर्भर भारत की खूबियां

साथ ही साथ पीएम ने कहा कि वेस्ट एशिया में युद्ध जैसे हालात को देखते हुए, मैंने देशवासियों से कुछ बातों पर अपील की थी. मैंने लोगों से कहा था कि वे कुछ समय के लिए, जितना हो सके, सोना खरीदने से बचें. मैं देश के हर नागरिक का शुक्रगुजार हूं. उन्होंने न सिर्फ मेरी अपील का सपोर्ट किया है, बल्कि हर तरह से एक्टिवली कोऑपरेट भी कर रहे हैं. कई परिवारों ने मैसेज के जरिए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं. लोगों ने कारपूलिंग के बारे में भी कई एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. जो लोग पहले रोज एक ही तरफ अपनी गाड़ियों से ट्रैवल करते थे, वे अब एक साथ आने-जाने लगे हैं.