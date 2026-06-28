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'समंदर से आकाश तक सब देसी है...', मन की बात में PM मोदी ने गिनाई आत्मनिर्भर भारत की खूबियां

PM Modi Mann Ki Baat: मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि जून महीने में देश ने कुछ ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जिनसे हर नागरिक को गर्व है. ये कामयाबियां देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:38 AM IST
'समंदर से आकाश तक सब देसी है...', मन की बात में PM मोदी ने गिनाई आत्मनिर्भर भारत की खूबियां
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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