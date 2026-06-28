'समंदर से आकाश तक सब देसी है...', मन की बात में PM मोदी ने गिनाई आत्मनिर्भर भारत की खूबियां

PM Modi: मन की बात के 135वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2026 का आधा हिस्सा खत्म होने वाला है. इन 6 महीनों में, हमने मन की बात में अपने देशवासियों की कई कामयाबियों पर बात की है. जून में भी, देश ने कुछ ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जिनसे हर नागरिक को गर्व है. ये कामयाबियां देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं.
पीएम ने कहा कि हाल ही में, मुझे कोलकाता में नेवी से जुड़े एक इवेंट में शामिल होने का मौका मिला. वहां, INS दुनागिरी, INS संशोधक, और INS अग्रे को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया. इन जहाजों के डिजाइन से लेकर बनाने तक, सब कुछ देसी है.
देश ने जून महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की. C-295 एयरक्राफ्ट ‘मेड इन इंडिया’ है. C-295 एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है और ऐसे 40 एयरक्राफ्ट यहीं भारत में बनाए जा रहे हैं. इससे MSME और एयरोस्पेस सेक्टर को नई रफ्तार मिल रही है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है.
इसके अलावा पीएम ने कहा कि DRDO ने एक स्वदेशी ‘लॉन्ग-रेंज लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल’ का भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया. इसे DRDO लैब्स और भारतीय इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया था. दूसरे शब्दों में कहें तो समुद्र से लेकर आसमान तक, हमारा भारत तेजी से सुरक्षित और आत्मनिर्भर होता जा रहा है.
जून में एक और इवेंट हुआ जिसमें पूरी दुनिया ने भारत की कोशिशों के साथ हाथ मिलाया और वह इवेंट था ‘इंटरनेशनल योगा डे’. इस बार, दुनिया भर में 2,500 से ज्यादा जगहों पर अलग-अलग योगा इवेंट हुए. हमारे देश में, करोड़ों लोगों ने कई जगहों पर योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया. भारत ने इस इवेंट में कुल 114 मेडल जीते, जिसमें 102 गोल्ड मेडल शामिल हैं. भारत इस चैंपियनशिप में मेडल टैली में टॉप पर रहा.
साथ ही साथ पीएम ने कहा कि वेस्ट एशिया में युद्ध जैसे हालात को देखते हुए, मैंने देशवासियों से कुछ बातों पर अपील की थी. मैंने लोगों से कहा था कि वे कुछ समय के लिए, जितना हो सके, सोना खरीदने से बचें. मैं देश के हर नागरिक का शुक्रगुजार हूं. उन्होंने न सिर्फ मेरी अपील का सपोर्ट किया है, बल्कि हर तरह से एक्टिवली कोऑपरेट भी कर रहे हैं. कई परिवारों ने मैसेज के जरिए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं. लोगों ने कारपूलिंग के बारे में भी कई एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. जो लोग पहले रोज एक ही तरफ अपनी गाड़ियों से ट्रैवल करते थे, वे अब एक साथ आने-जाने लगे हैं.