/कौन हैं नगालैंड की वेसालु पुरो, जिनका मन की बात में पीएम मोदी ने किया जिक्र?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 30 अगस्त 2026 को ‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड में स्वच्छता, जनभागीदारी, महिला सशक्तिकरण, तिरंगे के वैश्विक अभियान और युवाओं को नशे से दूर रखने जैसे कई विषयों पर चर्चा किया. कार्यक्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई गांव के युवाओं से लेकर श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान चलाए गए स्वच्छता अभियान तक की प्रेरक मिसालें साझा कीं. पीएम मोदी ने इस दौरान आम लोगों की भागीदारी को बदलाव की अहम ताकत बताया. इसी कड़ी में उन्होंने नगालैंड के Phek जिले की वेसालु पुरो की कहानी भी साझा की, जिन्होंने फूलों के प्रति अपने शौक को एक सफल फ्लोरीकल्चर उद्यम में बदल दिया.
वेसालु पुरो की कहानी इसलिए खास है क्योंकि इसकी शुरुआत किसी बड़े कारोबार या भारी निवेश से नहीं, बल्कि फूलों के प्रति उनके बचपन के लगाव से हुई थी. किसान परिवार में पली-बढ़ीं वेसालु ने 2021 में छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की. बाद में वैज्ञानिक तकनीक, बेहतर रोपण सामग्री और ICAR-KVK Phek के सहयोग से उनका छोटा-सा प्रयास एक व्यावसायिक फूलों के उद्यम में बदल गया.
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव में आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने अपने आसपास बढ़ती गंदगी को देखा. दोनों ने कचरे के बैग उठाए और सफाई अभियान शुरू कर दिया. शुरुआत दो युवाओं से हुई, लेकिन धीरे-धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ते गए.
इसके बाद युवाओं की एक टीम तैयार हुई, जिसका नाम ‘क्लीन-अप पटवाई’ रखा गया. पीएम मोदी ने इस पहल को स्थानीय स्तर पर युवाओं की जिम्मेदारी और जनभागीदारी का उदाहरण बताया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, टीम अब तक चार गंगा घाटों की सफाई कर चुकी है और एक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुकी है.
पीएम मोदी ने इस वर्ष की श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन-रात सेवा में जुटे रहे. उनके अनुसार, यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से अधिक कचरे को एकत्र कर प्रोसेस किया गया.
इस अभियान में श्रद्धालुओं को भी भागीदार बनाया गया. पीएम मोदी ने बताया कि 16 हजार से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया, जबकि 10 हजार से अधिक यात्रियों को ‘Responsible Yatri’ Certificate भी दिया गया.
अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक खास पहल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि यात्रा में घोड़ों और खच्चरों से निकलने वाले गोबर को बायोगैस में बदला गया. इसके बाद इस स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल ‘स्वच्छ ज्योत’ प्रज्ज्वलित करने के लिए किया गया.
यह उदाहरण कचरे और जैविक अपशिष्ट को उपयोगी संसाधन में बदलने की अवधारणा से जुड़ा है. स्वच्छता अभियान में ऐसी पहल पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद कर सकती है.
पीएम मोदी ने ‘सूर्यपथ तिरंगा’ के जरिए तिरंगे की दुनिया भर में हुई यात्रा का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया. इसके बाद एशिया, अफ्रीका और यूरोप से होते हुए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक भारतीय मिशनों और पोस्ट पर तिरंगा लहराया गया.
पीएम मोदी के अनुसार, ‘सूर्यपथ तिरंगा’ के जरिए 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गईं. उन्होंने इसे देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गर्व और जुड़ाव की भावना से जोड़कर बताया.
प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के जरिए महिला सशक्तिकरण का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि योजना के लाभार्थियों में करीब 46 प्रतिशत महिलाएं हैं. उनके अनुसार, देशभर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं.
पीएम मोदी ने बेंगलुरु की टी.एस. निंगम्मा की मिसाल देते हुए बताया कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा कारोबार शुरू किया. कारोबार चलने के बाद उसे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ी और उन्हें पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला.
गाजियाबाद की बबीता शर्मा की कहानी भी कार्यक्रम में सामने आई. वह पूजा सामग्री का छोटा स्टॉल लगाती थीं, जहां फूल, दीये, अगरबत्ती और नारियल जैसी चीजें बेचती थीं. उनकी मेहनत के बावजूद कारोबार के विस्तार के लिए पूंजी की जरूरत थी.
पीएम मोदी के अनुसार, पीएम स्वनिधि से आर्थिक सहायता मिलने के बाद बबीता ने स्टॉल पर सामान बढ़ाया और अपने कारोबार का विस्तार किया. यह उदाहरण छोटे कारोबारों में वित्तीय सहायता की भूमिका को रेखांकित करता है.
पीएम मोदी ने ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अभियान देशभर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका लक्ष्य स्पष्ट है. नशामुक्त युवा और ड्रग-फ्री इंडिया.
प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लोग, विशेष रूप से युवा, इस अभियान से जुड़ रहे हैं. उन्होंने नशे की समस्या को युवाओं के साथ-साथ उनके परिवारों से भी जोड़ते हुए कहा कि युवाओं को इस समस्या से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं. उनके मुताबिक यह भारत के युवाओं की सेहत, खुशी और उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा सामूहिक संकल्प है.
‘मन की बात’ में पीएम मोदी ने भारतीय इतिहास को समझने के लिए Bharat Rajya वेबसाइट का भी उल्लेख किया. उन्होंने युवाओं से इस वेबसाइट को देखने की अपील की और बताया कि इसमें किसी वर्ष का चयन करके उस समय भारत के अलग-अलग हिस्सों में शासन करने वाली शक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है.
प्रधानमंत्री ने बताया कि वेबसाइट को मुंबई के कृष्णा शेषाद्रि ने बनाया है. उन्होंने कहा कि यह पहल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ इतिहास को रोचक तरीके से समझने में मदद कर सकती है. इस तरह 137वें एपिसोड में स्वच्छता, युवा शक्ति, महिला उद्यमिता, राष्ट्रीय गौरव और इतिहास जैसे अलग-अलग विषयों को एक साथ सामने रखा गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में Mission ShaktiSAT का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से 108 देशों की 12 हजार छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के मौके पर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इस मिशन से जुड़ी एक प्रेरक तस्वीर देखने को मिली.
यह पहल छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के साथ उन्हें भविष्य के इनोवेशन और STEM क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.