पीएम मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा

Mann Ki Baat today: मन की बात आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'छठ पूजा में शामिल महिलाओं की निष्ठा और समर्पण की दुनियाभर में सराहना होती है. छठ का महापर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज और प्रकृति के बीच गहरी एकता का भी प्रतीक है'.
PM Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 127वें एपिसोड में देशवासियों को त्योहारों की खुशियों की बधाई दी और विशेष रूप से छठ महापर्व को लेकर अपनी भावनाएं साझा की. उन्होंने कहा कि इस समय पूरे देश में त्योहारों का उल्लास दिख रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर के आखिरी रविवार को प्रसारित इस एपिसोड में अपने संबोधन में कहा, 'पूरे देश में इस समय त्योहारों का उल्लास है. हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त हैं. घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है. जगह-जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है, और हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है.'
प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पूजा में शामिल महिलाओं की निष्ठा और समर्पण की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि छठ का महापर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह समाज और प्रकृति के बीच गहरी एकता का भी प्रतीक है.
उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है. छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज की गहरी एकता का प्रतिबिंब है.'
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'छठ के घाटों पर समाज का हर एक वर्ग एक साथ खड़ा होता है. ये दृश्य भारतीय सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है.'
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, 'आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में अगर मौका मिले, तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें.'
अंत में प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को, खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि यह पर्व न केवल धार्मिक भावना को मजबूत करता है, बल्कि समाज में एकता और अपनेपन की भावना को भी बढ़ाता है. (आईएएनएस)
