Mann Ki Baat: यूनेस्को में इस त्योहार को शामिल कराने पर काम कर रही सरकार, मन की बात में बोले पीएम मोदी

Mann Ki Baat: मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम है जहां वह भारत के लोगों के साथ सीधे अपने विचार और संदेश साझा करते हैं. मन की बात के 126वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह सभी के लिए खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:49 AM IST
Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'मन की बात' के 126वें एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं. मन की बात के 126वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह सभी के लिए खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें तथा उनके साथियों को गोली मार दी जाए. वे लोगों के दुखों के प्रति बहुत संवेदनशील थे.

 

 

पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया और कहा कि उनके गीतों में मानवीय भावनाओं को जगाने वाली हर चीज़ समाहित है. उन्होंने आगे कहा कि उनके द्वारा गाए गए देशभक्ति के गीतों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा. पीएम मोदी ने कहा कि उनका भारतीय संस्कृति से भी गहरा जुड़ाव था. मैं लता दीदी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं लता दीदी के साथ मेरा स्नेह का बंधन हमेशा अटूट रहा है. वह मुझे हर साल राखी जरूर भेजती थीं. मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनका गाया और सुधीर फड़के जी द्वारा रचित गीत 'ज्योति कलश छलके' बहुत पसंद है.

 

 

बता इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना (Indian Navy) की दो अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा से भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के दो बहादुर अधिकारियों ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है. मैं 'मन की बात' के श्रोताओं को इन दो बहादुर अधिकारियों से परिचित कराना चाहता हूं. एक लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना हैं, और दूसरी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा हैं.

 

मन की बात के 126वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार भी छठ पूजा से जुड़े एक बड़े प्रयास में जुटी है. भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है. जब छठ पूजा यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाएगी तो दुनिया के हर कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे. हमारे त्योहार भारत की संस्कृति को जीवित रखते हैं. छठ पूजा दिवाली के बाद आने वाला एक पवित्र त्योहार है. सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बेहद खास है. इसमें हम डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उनकी पूजा करते हैं. छठ न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, बल्कि इसकी भव्यता दुनिया भर में भी देखी जाती है. आज, यह एक वैश्विक त्योहार बनता जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले, भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों के कारण, कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस सूची का हिस्सा बनी. अगर हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसी वैश्विक मान्यता देंगे, तो दुनिया भी इनके बारे में जानेगी, इन्हें समझेगी और इनमें भाग लेने के लिए आगे आएगी.

गर्व से कहें कि ये स्वदेशी हैं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है. गांधी जी हमेशा स्वदेशी अपनाने पर जोर देते थे और खादी उनमें सबसे प्रमुख थी. दुर्भाग्य से, आजादी के बाद खादी का आकर्षण कम होता गया, लेकिन पिछले 11 वर्षों में देश के लोगों का खादी के प्रति आकर्षण काफी बढ़ा है. पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई है. मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी उत्पाद जरूर खरीदें. गर्व से कहें कि ये स्वदेशी हैं. इसे #VocalforLocal के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें.

 

हमारी परंपराओं में आय के अनगिनत स्रोत: पीएम मोदी

मन की बात के 126वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि खादी की तरह, हमारे हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं. आज, हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे परंपरा और नवाचार का मेल असाधारण परिणाम दे सकता है. इसका एक उदाहरण तमिलनाडु में याज नेचुरल्स है. यहां, अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वराज ने एक नई पहल करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ दीं. उन्होंने घास और केले के रेशे से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार प्रदान किया. झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू ने जोहरग्राम ब्रांड के माध्यम से आदिवासी बुनाई और परिधानों को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है. उनके प्रयासों की बदौलत अब दूसरे देशों के लोग भी झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को पहचान रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी ने भी संकल्प क्रिएशन्स की शुरुआत की है. उन्होंने मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है. आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं. ये सभी सफलता की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के अनगिनत स्रोत छिपे हैं.

