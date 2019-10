दिवाली के दिन PM मोदी देशवासियों से करेंगे 'मन की बात', कार्यक्रम के लिए लोगों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस महीने दिवाली (Diwali) के दिन यानी 27 अक्टूबर को देशवासियों के साथ 'मन की बात' (Mann Ki Baat) करेंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. पीएम ने रेडियो पर अपने इस मशहूर प्रोग्राम के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर, 'इस महीने की 27 अक्टूबर को होगी. दिवाली के दिन'. पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव देने के लिए भी कहा है. पीएम ने कहा कि लोग 1800-11-7800 पर फोन कर या NaMo App या MyGov Open Forum पर लिखकर अपने सुझाव दे सकते हैं.

इससे पहले पीएम मोदी ने 29 सितंबर को रेडियो पर 'मन की बात' की थी. पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में एक अनोखी गतिविधि 'प्लॉगिंग' का जिक्र किया था. जोगिंग करते समय कूड़ा उठाकर इक्ट्ठा करने को 'प्लॉगिंग' कहा जाता है।

This month’s #MannKiBaat will take place on 27th October, which is also the day of Diwali.

Share your inputs for the programme. Dial 1800-11-7800, write on the NaMo App or on the MyGov Open Forum!

