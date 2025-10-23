Advertisement
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई

ML Khattar Clarification on Babasaheb: खट्टर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, 'बाबा साहब आंबेडकर के बिना संविधान का कोई अर्थ नहीं है और वो ही संविधान के निर्माता है. बेवजह इस विषय को घुमाकर पेश किया गया.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:51 PM IST
Manohar Lal Khattar News: केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर बयान दिया था जिसको लेकर विपक्ष ने उनको घेर लिया. अब मनोहर लाल खट्टर ने इस बयान को विपक्ष पर तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है. बाबा साहेब पर दिए गए बयान पर चौतरफा घिर जाने के बाद अब खट्टर ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि विपक्ष का तो काम ही है सत्ता पक्ष के नेताओं की बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना और मेरे बयान को भी तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, 'बाबा साहब आंबेडकर के बिना संविधान का कोई अर्थ नहीं है और वो ही संविधान के निर्माता है. बेवजह इस विषय को घुमाकर पेश किया गया.'

 

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'ये बात इतिहास में दर्ज है कि हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहेब आंबेडकर ही थे. सभी जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर ही हैं लेकिन मेरे बयान को गलत तरह से पेश किया गया. मेरे बयान को अगर इस तरह से दिखाया जाता है तो उचित नहीं है और देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी.'

बाबा साहेब पर क्या बोले थे खट्टर?
इसके पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीते दिनों बाबा साहेब को लेकर ये कहा था कि संविधान किसी एक शख्स ने नहीं लिखा है. ये एक कमेटी थी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के चेयरमैन थे. उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान लिखने वालों का तो एक लंबा इतिहास रहा है. ये कोई एक दिन में तो लिखा नहीं गया था. इसके पीछे कई देशों के संविधानों का पहले अध्ययन किया गया था. इस दौरान इसमें बहुत से लोगों ने मिलकर काम किया था.  जिस तरह से सरकार को चलाने के पीछे कई लोग होते हैं और मुखिया सिर्फ एक ही होता है उसी तरह से ये मामला भी है. 

यह भी पढ़ेंः सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
