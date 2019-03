पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आधुनिक गोवा के निर्माता थे मनोहर पर्रिकर'

पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को उनके निजी आवास में निधन हो गया. वह 63 वर्ष के थे. पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें एक अद्वितीय नेता, सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे. पीएम ने ट्विटर पर लिखा राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं को पीढ़ियां याद रखेंगीं. एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने मनोहर पर्रिकर को आधुनिक गोवा के निर्मात बताया.

राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का निधन रविवार शाम छह बजकर चालीस मिनट पर हुआ. पिछले एक साल से बीमार चल रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता का स्वास्थ्य दो दिन पहले बहुत बिगड़ गया था.

Shri Manohar Parrikar was an unparalleled leader.

A true patriot and exceptional administrator, he was admired by all. His impeccable service to the nation will be remembered by generations.

Deeply saddened by his demise. Condolences to his family and supporters.

Om Shanti. pic.twitter.com/uahXme3ifp

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2019