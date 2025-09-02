'मुंबई नहीं छोड़ेंगे...,' जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को भी दे डाली चेतावनी

Manoj Jarange: मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. नेता के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी वहां पहुंचे हैं. मुंबई पुलिस ने जरांगे को नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नोटिस जारी किया है. कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार 2 सितंबर 2025 को पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था. वहीं पुलिस ने उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन के लिए मांगी गई अनुमति को भी अस्वीकार किया है. अब इस पर मनोज जरांगे ने प्रतिक्रिया जाहिर की है.

मनोज जरांगे की जिद

आजाद मैदान में प्रदर्शन करने बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा,' मैं सरकार और फडणवीस से कहता हूं कि जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे. राज्य के सभी मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लें, हम पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करें और उनके खिलाफ मामला दर्ज करें. देवेंद्र फडणवीस को पुलिस के जरिए लड़कों पर लाठीचार्ज करवाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. वरना हम देवेंद्र फडणवीस को दिखा देंगे कि मराठा क्या होते हैं.'

Mumbai, Maharashtra: At Azad Maidan, Maratha reservation activist Manoj Jarange Patil says, "I tell the government and Fadnavis that we will not leave Mumbai until all our demands are implemented...Withdraw the cases against all Maratha protesters in the state, dismiss the Police…

प्रदर्शकारियों को हटाने का आदेश

बता दें कि पुलिस ने जरांगे की कोर कमेटी को एक नोटिस जारी किया है और उन्हें आजाद मैदान को जल्द से जल्द खाली करने का आदेश दिया है. जरांगे ने भी सीधे तौर पर हटने से मना कर दिया है. सोमवार 1 सितंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जरांगे को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी. प्रदर्शनकारियों पर आरोप है कि उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया और अपने हलफनामे का पालन भी नहीं किया. यहां तक की प्रदर्शनकारियों ने शहर को भी ठप कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि आदमी के जीवन में सामान्य स्थिति बहाल की जाए और शहर को ठप नहीं किया जाए खासतौर पर गणपति महोत्सव के दौरान. कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से कब्जा किए गए इलाके को खाली किया जाए और सड़कों को साफ किया जाए.

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बता दें कि पुलिस ने कई मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है. रविवार 31 अगस्त 2025 को जुहू बस स्टेशन पर बेस्ट बस यात्रियों और मराठा प्रदर्शनकारियों के बीच मारपीट हुई थी. इस दौरान बस के शीशे तोड़ दिए गए थे.मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसी पर संज्ञान लेते हुए मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है. मनोज जारंगे पाटिल के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से यह पहला मामला दर्ज हुआ है.

FAQ

मनोज जरांगे पाटिल कौन हैं?

मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं जो मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

क्या है मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग?

मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि मराठा समुदाय को कुनबी जाति में शामिल किया जाए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में आता है. इससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा.