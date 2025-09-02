'मुंबई नहीं छोड़ेंगे...,' जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को भी दे डाली चेतावनी
Advertisement
trendingNow12905835
Hindi Newsदेश

'मुंबई नहीं छोड़ेंगे...,' जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को भी दे डाली चेतावनी

Maratha Reservation Protest: मनोज जरांगे पाटिल और उनके साथ मौजूद उनके सैकड़ों समर्थकों को मुंबई के आजाद मैदान से हटने का आदेश दिया गया है. मनोज जरांगे मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 02, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुंबई नहीं छोड़ेंगे...,' जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को भी दे डाली चेतावनी

Manoj Jarange: मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. नेता के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी वहां पहुंचे हैं. मुंबई पुलिस ने जरांगे को नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नोटिस जारी किया है. कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार 2 सितंबर 2025 को पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था. वहीं पुलिस ने उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन के लिए मांगी गई अनुमति को भी अस्वीकार किया है. अब इस पर मनोज जरांगे ने प्रतिक्रिया जाहिर की है. 

मनोज जरांगे की जिद 
आजाद मैदान में प्रदर्शन करने बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा,' मैं सरकार और फडणवीस से कहता हूं कि जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे. राज्य के सभी मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लें, हम पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करें और उनके खिलाफ मामला दर्ज करें. देवेंद्र फडणवीस को पुलिस के जरिए लड़कों पर लाठीचार्ज करवाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. वरना हम देवेंद्र फडणवीस को दिखा देंगे कि मराठा क्या होते हैं.'  

ये भी पढ़ें- 'हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे...', वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप  

प्रदर्शकारियों को हटाने का आदेश 
बता दें कि पुलिस ने जरांगे की कोर कमेटी को एक नोटिस जारी किया है और उन्हें आजाद मैदान को जल्द से जल्द खाली करने का आदेश दिया है. जरांगे ने भी सीधे तौर पर हटने से मना कर दिया है. सोमवार 1 सितंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जरांगे को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी. प्रदर्शनकारियों पर आरोप है कि उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया और अपने हलफनामे का पालन भी नहीं किया. यहां तक की प्रदर्शनकारियों ने शहर को भी ठप कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि आदमी के जीवन में सामान्य स्थिति बहाल की जाए और शहर को ठप नहीं किया जाए खासतौर पर गणपति महोत्सव के दौरान. कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से कब्जा किए गए इलाके को खाली किया जाए और सड़कों को साफ किया जाए.   

ये भी पढ़ें- राजवंश की गद्दी नहीं अपने दम पर राजा बने थे ये 6 हिंदू शासक, शौर्य से खड़ा किया साम्राज्य  

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बता दें कि पुलिस ने कई मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है. रविवार 31 अगस्त 2025 को जुहू बस स्टेशन पर बेस्ट बस यात्रियों और मराठा प्रदर्शनकारियों के बीच मारपीट हुई थी. इस दौरान बस के शीशे तोड़ दिए गए थे.मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसी पर संज्ञान लेते हुए मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है. मनोज जारंगे पाटिल के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत के बाद से यह पहला मामला दर्ज हुआ है.    

FAQ 

मनोज जरांगे पाटिल कौन हैं?
मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं जो मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. 

क्या है मराठा आरक्षण आंदोलन की मांग?
मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि मराठा समुदाय को कुनबी जाति में शामिल किया जाए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में आता है. इससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Manoj Jarange

Trending news

जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
;