Advertisement
trendingNow13104880
Hindi NewsदेशFour Stars Of Destiny पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे, किताब के स्टेटस पर खत्म कर दिया सस्पेंस

'Four Stars Of Destiny' पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे, किताब के स्टेटस पर खत्म कर दिया सस्पेंस

Manoj Naravane Book: पूर्व थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पर सियासी संग्राम जारी है. राहुल गांधी इस किताब में लिखी कुछ बातों को संसद में पढ़ चुके हैं, पूरा पन्ना पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार नियमानुसार इसकी इजाजत नहीं दे रही है. सरकार ने कहा कि यह किताब अभी छपी नहीं है. इस विवाद पर अब पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'Four Stars Of Destiny' पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे, किताब के स्टेटस पर खत्म कर दिया सस्पेंस

Gen Manoj Naravane: जब से राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ मनोज नवरणे की किताब का हवाला देकर सरकार से सवाल पूछा है, तब से सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी और ये नवरणे की बुक में साफ साफ लिखा है. दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के सर्कुलेशन को लेकर FIR दर्ज की है. दिल्ली पुलिस अब ये सवाल पूछ रही है कि नरवणे की किताब लीक कैसे हुई. इस सवाल पर पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन का बयान आया है. 

पेंगुइन का बयान

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है. पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं. अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है. हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया.

पूर्व थलसेना अध्यक्ष की पहली प्रतिक्रिया

अपनी किताब के तथ्यों पर उठे बवाल के बीच पूर्व थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. पूर्व थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर 7 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किताब का स्टेटस बताया है. दरअसल नरवणे ने पेंगुइन के जवाब को रि-पोस्ट करते हुए लिखा- पुस्तक की वर्तमान स्थिति यह है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

दिल्ली पुलिस की FIR और पेंगुइन के जवाब के बीच राहुल गांधी ने नरणवे का पूरा ट्वीट दिखाया और एक बार फिर सरकार को घेर लिया. राहुल गांधी ने कहा, 'ये मिस्टर नरवणे का ट्वीट है. ये देख लीजिए प्लीज, मनोज नरवणे ने जी ट्वीट में लिखा है कि हैली फ्रेंड्स- मेरी किताब उपलब्ध है. लिंक को फोलो करें. हैप्पी रीडिंग. जय हिंद. ये ट्वीट मिस्टर नरवणे ने किया था. जो प्वाइंट मैं उठा रहा हूं या तो मिस्टर नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेइंगुन. मुझे नहीं लगता कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे. 

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की बुक मार्केट में मौजूद है. 2023 में खुद नरवणे ने ट्वीट कर कहा था कि उनकी किताब Amazon पर उपलब्ध है. इसलिए या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पब्लिशर Penguin Random House India.

संसद की गरिमा का सवाल

राहुल के आरोपों के बीच गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे सामने आए कि कहा कोई संसद में कोई गुमराह नहीं कर सकता. ये संसद की गरिमा का सवाल है.  पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की आत्मकथा को लेकर विवाद जारी है. संसद और संसद के बाहर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और पूछ रहा है कि, लद्दाख में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी तब सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Manoj Naravane

Trending news

अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
'कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी', योगी के बयान पर हुमायूं का पलटवार, कहा- 'रोक के दिखाएं'
Babri Masjid
'कयामत तक नहीं बनेगी बाबरी', योगी के बयान पर हुमायूं का पलटवार, कहा- 'रोक के दिखाएं'
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
Mohan Bhagwat
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?