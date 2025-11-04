Advertisement
Hindi Newsदेश

तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! पूर्व CM का मनोज पांडियन ने छोड़ा साथ, डीएमके में शामिल, विधायक पद भी छोड़ेंगे

Manoj Pandian joins DMK: तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज हो गई है. अलंगुलम से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के वफादार रहे मनोज पांडियन ने बड़ा दांव खेला है. सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में डीएमके जॉइन कर ली. और तो और कुछ ही घंटे बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह विधायक पद से भी इस्तीफा दे दूंगा. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 04, 2025, 03:17 PM IST
Manoj Pandian announces resignation as MLA: तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के समर्थक, अलंगुलम विधायक मनोज पांडियन, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में सत्तारूढ़ डीएमके में शामिल हो गए हैं. डीएमके में शामिल होने के कुछ ही देर बाद, पांडियन ने घोषणा की कि वह मंगलवार की शाम को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे. तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बीएच पांडियन के पुत्र मनोज पांडियन 2017 में वीके शशिकला के खिलाफ विद्रोह के समय ओ. पन्नीरसेल्वम का समर्थन करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक थे.

एआईएडीएमके से निष्कासित होने के बाद भी पांडियन पन्नीरसेल्वम के करीबी सहयोगी बने रहे और कई राजनीतिक संघर्षों में उनके साथ खड़े रहे. डीएमके में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पांडियन ने कहा कि उनका यह फैसला तमिलनाडु के वर्तमान राजनीतिक माहौल और उनके व्यक्तिगत मूल्यों पर गहन चिंतन के बाद आया है. उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. एक ऐसे नेता जो द्रविड़ विचारधारा को कायम रखते हैं, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और बिना किसी समझौते के प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं. मेरा मानना ​​है कि उनमें सामाजिक न्याय और समावेशी शासन की भावना कूट-कूट कर भरी है."

अपने इस्तीफे के बारे में बताते हुए, पांडियन ने कहा, "मैं आज शाम अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूं. यह फैसला मेरे परिवार या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है. यह सिद्धांतों और विचारधारा के लिए है. मैं एक ऐसे आंदोलन में शामिल हुआ हूं, जो प्रगतिशील मूल्यों और जन कल्याण के लिए खड़ा है." पांडियन ने अपनी पूर्व पार्टी, अन्नाद्रमुक पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रही है. उन्होंने कहा, "अन्नाद्रमुक अब स्वतंत्र नहीं रही. यह किसी अन्य संगठन के अधीन हो गई है और बाहरी निर्देशों का पालन करती है. यह वह विरासत नहीं है जिसकी कल्पना एमजीआर या जयललिता ने की थी."

मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, पांडियन ने कहा कि द्रमुक नेता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है. पांडियन के इस कदम से 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले दक्षिणी तमिलनाडु में द्रमुक का प्रभाव ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है. (इनपुट आईएएनएस से)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

